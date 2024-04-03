Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що відразу 61 літак Україна навряд чи отримає, оскільки вони йтимуть партіями. Він також підкреслив, що передадуть рівно стільки літаків, скільки Україна зможе обслужити.

Дивіться також Суттєво вплинуть на фронт: авіаексперт сказав, яку важливу місію виконуватимуть F-16

Аеродромів достатньо

Свого часу в Україні були тисячі літаків. Це означає, що аеродроми можуть забезпечити виконання бойових завдань не однієї сотні літаків.

І в розсередженому режимі включно. Тобто десь ескадрилья, а саме 12 літаків, на одному аеродромі, а далі в режимі випадкових чисел переміщення між оперативними аеродромами,

– сказав Світан.

Для F-16 не вистачає людей

Світан вважає, що проблема може бути у кількості підготовлених офіцерів та інженерів технічного складу для обслуговування літаків F-16.

На один літак потрібно 2 – 3 льотчики і 10 – 20 осіб інженерно-технічного складу. Тому просто так у непідготовлені руки ніхто F-16 передавати не буде. Побачимо. Перші ескадрильї, принаймні, ми почнемо отримувати улітку 2024 року,

– зазначив військовий експерт.

Це ті обіцяні F-16, що вже були підтверджені керівниками країн, які нам їх передаватимуть. Можливість збільшення кількості одиниць є до 120 – 140 літаків протягом кількох років. Але це далека перспектива, хоча вона може бути реалізована у 2025 – 2026 роках.

Що відомо по F-16