Перед тим, як літаки почнуть працювати над ТОТ, треба "подавити ППО противника". Про це 24 Каналу розповів експерт з авіації Костянтин Криволап, назвавши важливу місію F-16.

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Використання якої зброї росіянами "зведе до нуля" поява F-16

За словами авіаційного експерта, аби F-16 змогли працювати над тимчасово окупованими територіями, спочатку потрібно "погасити" вороже ППО, щоб воно не могло "дихати".

Цього можна досягнути засобами авіації, а також ракетами ATACMS та Storm Shadow. Вони допоможуть забезпечити повітряний простір для подальшої роботи літаків.

F-16 може перехоплювати крилаті ракети та дрони-камікадзе. Але найголовніша місія – стримати потік КАБів, які по території України скидають російські Су-34 під прикриттям Ту-135.

З появою F-16 ці операції у росіян будуть досить такими ризикованими і важкими. Я не можу сказати, що ні один КАБ не упаде на нашу територію, будуть падати. Але це вже не буде "гра в Чапаєва", а буде двостороння боротьба та паритетний початок,

– зазначив Костянтин Криволап.

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