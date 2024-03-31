Перед тим, як літаки почнуть працювати над ТОТ, треба "подавити ППО противника". Про це 24 Каналу розповів експерт з авіації Костянтин Криволап, назвавши важливу місію F-16.
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Використання якої зброї росіянами "зведе до нуля" поява F-16
За словами авіаційного експерта, аби F-16 змогли працювати над тимчасово окупованими територіями, спочатку потрібно "погасити" вороже ППО, щоб воно не могло "дихати".
Цього можна досягнути засобами авіації, а також ракетами ATACMS та Storm Shadow. Вони допоможуть забезпечити повітряний простір для подальшої роботи літаків.
F-16 може перехоплювати крилаті ракети та дрони-камікадзе. Але найголовніша місія – стримати потік КАБів, які по території України скидають російські Су-34 під прикриттям Ту-135.
З появою F-16 ці операції у росіян будуть досить такими ризикованими і важкими. Я не можу сказати, що ні один КАБ не упаде на нашу територію, будуть падати. Але це вже не буде "гра в Чапаєва", а буде двостороння боротьба та паритетний початок,
– зазначив Костянтин Криволап.
До України незабаром прибудуть F-16: останні новини
- Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що літаки F-16 мають з'явитися в небі України уже влітку 2024 року. За його словами, перехід на винищувачі західного зразка вимагає значних зусиль та змін у багатьох аспектах: освіті, логістиці, філософії повітряного бою та інших елементах.
- Окупанти вже намагаються визначити місця дислокації цих літаків, вдаючись до дронових та ракетних атак на потенційні аеродроми. Російський диктатор Владімір Путін вирішив виправдати удари тим, що F-16 начебто є носіями ядерної зброї, а тому країна-агресорка буде на це відповідно реагувати.
- Міністерство оборони Великої Британії заявило, що десять пілотів уже пройшли базову льотну, наземну і мовну підготовку на F-16. А далі ця група з десяти українських пілотів відправляється до просунутої льотної підготовки. Нею вже займаються Військово-повітряні сили Франції. Після цього наші льотчики займатимуться навчанням безпосередньо на західних винищувачах F-16.