Перед тем, как самолеты начнут работать над ВОТ, надо "подавить ПВО противника". Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по авиации Константин Криволап, назвав важную миссию F-16.
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Использование какого оружия россиянами "сведет к нулю" появление F-16
По словам авиационного эксперта, чтобы F-16 смогли работать над временно оккупированными территориями, сначала нужно "погасить" вражеское ПВО, чтобы оно не могло "дышать".
Этого можно достичь средствами авиации, а также ракетами ATACMS и Storm Shadow. Они помогут обеспечить воздушное пространство для дальнейшей работы самолетов.
F-16 может перехватывать крылатые ракеты и дроны-камикадзе. Но самая главная миссия – сдержать поток КАБов, которые по территории Украины сбрасывают российские Су-34 под прикрытием Ту-135.
С появлением F-16 эти операции у россиян будут достаточно такими рискованными и тяжелыми. Я не могу сказать, что ни один КАБ не упадет на нашу территорию, будут падать. Но это уже не будет "игра в Чапаева", а будет двусторонняя борьба и паритетное начало,
– отметил Константин Криволап.
В Украину вскоре прибудут F-16: последние новости
- Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что самолеты F-16 должны появиться в небе Украины уже летом 2024 года. По его словам, переход на истребители западного образца требует значительных усилий и изменений во многих аспектах: образовании, логистике, философии воздушного боя и других элементах.
- Оккупанты уже пытаются определить места дислокации этих самолетов, прибегая к дроновым и ракетным атакам на потенциальные аэродромы. Российский диктатор Владимир Путин решил оправдать удары тем, что F-16 якобы являются носителями ядерного оружия, а потому страна-агрессор будет на это соответственно реагировать.
- Министерство обороны Великобритании заявило, что десять пилотов уже прошли базовую летную, наземную и языковую подготовку на F-16. А дальше эта группа из десяти украинских пилотов отправляется к продвинутой летной подготовке. Ею уже занимаются Военно-воздушные силы Франции. После этого наши летчики будут заниматься обучением непосредственно на западных истребителях F-16.