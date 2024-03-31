Перед тем, как самолеты начнут работать над ВОТ, надо "подавить ПВО противника". Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по авиации Константин Криволап, назвав важную миссию F-16.

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По словам авиационного эксперта, чтобы F-16 смогли работать над временно оккупированными территориями, сначала нужно "погасить" вражеское ПВО, чтобы оно не могло "дышать".

Этого можно достичь средствами авиации, а также ракетами ATACMS и Storm Shadow. Они помогут обеспечить воздушное пространство для дальнейшей работы самолетов.

F-16 может перехватывать крылатые ракеты и дроны-камикадзе. Но самая главная миссия – сдержать поток КАБов, которые по территории Украины сбрасывают российские Су-34 под прикрытием Ту-135.

С появлением F-16 эти операции у россиян будут достаточно такими рискованными и тяжелыми. Я не могу сказать, что ни один КАБ не упадет на нашу территорию, будут падать. Но это уже не будет "игра в Чапаева", а будет двусторонняя борьба и паритетное начало,

– отметил Константин Криволап.

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