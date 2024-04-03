Утім, це не зовсім так. Винищувачі F-16 у будь-якому випадку посилять наш авіапарк, але питання у комплектації. Про це в розмові з 24 Каналом відзначив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.

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"Без цієї авіаційної компоненти ми не зможемо планувати жодні наступальні операції", – пояснив Світан.

Україні треба зброя

Україна дуже чекала на винищувачі F-16 ще минулого року. За словами Романа Світана, тоді вони могли б вирівняти ситуацію на фронті та виконати бойові завдання.

"Перші натяки на їх отримання були ще у 2022 році, коли було заявлено про виділення 100 мільйонів доларів на підготовку нашого льотного складу. Якщо тоді Байден не зупинив би ці процеси, у нас до кінця року була б перша ескадрилья F-16. Відповідно у 2023 році ми були б уже в Криму. Однозначно, без літаків така операція неможлива", – відзначив він.

У 2024 році одні F-16 питань не вирішать. До них треба увесь спектр озброєння.

Це і ЗРК, і Patriot, які мають забезпечувати виконання бойових завдань літаків. Інформаційний супровід. Плюс передача інформації, яка має зніматися із супутників. У цьому році це усе нам треба,

– додав Світан.

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