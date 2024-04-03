Утім, це не зовсім так. Винищувачі F-16 у будь-якому випадку посилять наш авіапарк, але питання у комплектації. Про це в розмові з 24 Каналом відзначив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.
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"Без цієї авіаційної компоненти ми не зможемо планувати жодні наступальні операції", – пояснив Світан.
Україні треба зброя
Україна дуже чекала на винищувачі F-16 ще минулого року. За словами Романа Світана, тоді вони могли б вирівняти ситуацію на фронті та виконати бойові завдання.
"Перші натяки на їх отримання були ще у 2022 році, коли було заявлено про виділення 100 мільйонів доларів на підготовку нашого льотного складу. Якщо тоді Байден не зупинив би ці процеси, у нас до кінця року була б перша ескадрилья F-16. Відповідно у 2023 році ми були б уже в Криму. Однозначно, без літаків така операція неможлива", – відзначив він.
У 2024 році одні F-16 питань не вирішать. До них треба увесь спектр озброєння.
Це і ЗРК, і Patriot, які мають забезпечувати виконання бойових завдань літаків. Інформаційний супровід. Плюс передача інформації, яка має зніматися із супутників. У цьому році це усе нам треба,
– додав Світан.
Передача F-16: останні новини
- Раніше зазначалося, що до літа Україна може отримали лише 6 винищувачів F-16 із 45 обіцяних партнерами. До польотів на них будуть готові 12 українських пілотів.
- Своєю чергою у Повітряних силах заявили, що 2 групи українських пілотів вже відточують свої навички польотів на західних винищувачах. А ще кілька груп на етапі навчання.
- Військові експерти наголошують на кількості фахівців. Так, на один літак потрібно 2 – 3 льотчики і 10 – 20 осіб інженерно-технічного складу.