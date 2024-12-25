Россия подаст на Украину в суд из-за своего потерянного миллиарда долларов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Дмитрия Пескова.

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Как в России "пылает" из-за потери своего миллиарда

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что Украина "украла" у России миллиард долларов, что ей перечислили из замороженных российских активов.

В будущем Россия стремится начать "судебное расследование" в связи с этим переводом.

Напомним, Украина получила первый транш в размере 1 миллиарда долларов от США, обеспечен доходами от замороженных российских активов. Это первый транш из запланированных 20 миллиардов долларов.

Отметим, что это не сами российские активы, а процентные поступления с них, передачу Украине которых утвердила G7. Активы агрессора пока остаются целыми и составляют существенно большую сумму за 20 миллиардов. Украина надеется получить их все.