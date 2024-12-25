Росія подасть на Україну в суд через свій втрачений мільярд доларів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Дмітрія Пєскова.

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Як у Росії "палає" через втрату свого мільярда

Прессекретар Путіна Пєсков заявив, що Україна "вкрала" у Росії мільярд доларів, що їй перерахували із заморожених російських активів.

В майбутньому Росія прагне почати "судове розслідування" у звязку з цим переказом.

Нагадаємо, Україна отримала перший транш у розмірі 1 мільярда доларів від США, забезпечений доходами від заморожених російських активів. Це перший транш із запланованих 20 мільярдів доларів.

Зазначимо, що це не самі російські активи, а відсоткові надходження з них, передачу Україні яких затвердила G7. Активи агресора поки залишаються цілими і становлять суттєво більшу суму за 20 мільярдів. Україна сподівається отримати їх усі.