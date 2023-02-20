Благодаря F-16 будет меньше потерь в ВСУ и больше уничтоженных оккупантов, – Мусиенко

Украина просит у стран Запада о поставках истребителей F-16. Некоторые мировые лидеры заявляли, что готовы предоставить нашим военным боевые самолеты. С таким вооружением ВСУ смогут властвовать в украинском воздушном пространстве, а потерь среди наших военных будет меньше.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, все ожидают, что во время визита президента США Джо Байдена объявят о предоставлении Украине самолетов F-16.

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Украина будет властвовать в своем небе

Мусиенко отметил, что боевые самолеты F-16 крайне важны для Украины. Когда ВСУ получат их, то смогут властвовать в украинском небе, включая временно оккупированные Россией территории.

"У нас есть противорадарные ракеты HARM, которыми можно осуществлять радары противника, высокоточные снаряды Excalibur и системы HIMARS, которыми можно уничтожать зенитно-ракетные комплексы на оккупированных территориях", – сказал он.

Руководитель Центра военно-правовых исследований отметил, что истребители F-16 могут иметь дальнобойные ракеты, поэтому пролет над местами скопления российских войск будет не обязателен.

Это приведет к тому, что будут уничтожены больше позиций врага, артиллерийских систем, тяжелой техники, живой силы. Будет меньше урона с нашей стороны. Поэтому решение по этим самолетам очень важно,

– подчеркнул Мусиенко.

Мусиенко об истребителях F-16: смотрите видео

Процесс передачи самолетов F-16 ускорился

Как утверждает Александр Мусиенко, скоро можно будет ожидать положительных новостей о передаче Украине истребителей F-16. Он убежден, что процесс ускорился.

Руководитель Центра военно-правовых исследований напомнил, что в пятницу, 17 февраля, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте прибыл с визитом в Киев. Одной из громких тем встречи была передача самолетов.

"Именно в Нидерланды Украина обратилась с первым заявлением о передаче самолетов F-16. Нидерланды вызвались профинансировать это. Они заявили о поддержке. Это одна из первых стран западной Европы, которая сказала, что готова рассматривать возможность", – заметил Мусиенко.

По его мнению, во время двухдневного визита Джо Байдена в Польшу объявят о предоставлении Украине истребителей F-16.

Думаю, что будет решение предоставить самолеты. Летом прошлого года Конгресс США выделил 100 миллионов долларов на обучение украинских пилотов. Такие действия не предпринимаются просто так. В США считают средства налогоплательщиков. Поэтому очевидно, что определенные решения рассматривались уже тогда,

– убежден Мусиенко.

Характеристики и история F-16