Благодаря F-16 будет меньше потерь в ВСУ и больше уничтоженных оккупантов, – Мусиенко
Украина просит у стран Запада о поставках истребителей F-16. Некоторые мировые лидеры заявляли, что готовы предоставить нашим военным боевые самолеты. С таким вооружением ВСУ смогут властвовать в украинском воздушном пространстве, а потерь среди наших военных будет меньше.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, все ожидают, что во время визита президента США Джо Байдена объявят о предоставлении Украине самолетов F-16.
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Украина будет властвовать в своем небе
Мусиенко отметил, что боевые самолеты F-16 крайне важны для Украины. Когда ВСУ получат их, то смогут властвовать в украинском небе, включая временно оккупированные Россией территории.
"У нас есть противорадарные ракеты HARM, которыми можно осуществлять радары противника, высокоточные снаряды Excalibur и системы HIMARS, которыми можно уничтожать зенитно-ракетные комплексы на оккупированных территориях", – сказал он.
Руководитель Центра военно-правовых исследований отметил, что истребители F-16 могут иметь дальнобойные ракеты, поэтому пролет над местами скопления российских войск будет не обязателен.
Это приведет к тому, что будут уничтожены больше позиций врага, артиллерийских систем, тяжелой техники, живой силы. Будет меньше урона с нашей стороны. Поэтому решение по этим самолетам очень важно,
– подчеркнул Мусиенко.
Мусиенко об истребителях F-16: смотрите видео
Процесс передачи самолетов F-16 ускорился
Как утверждает Александр Мусиенко, скоро можно будет ожидать положительных новостей о передаче Украине истребителей F-16. Он убежден, что процесс ускорился.
Руководитель Центра военно-правовых исследований напомнил, что в пятницу, 17 февраля, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте прибыл с визитом в Киев. Одной из громких тем встречи была передача самолетов.
"Именно в Нидерланды Украина обратилась с первым заявлением о передаче самолетов F-16. Нидерланды вызвались профинансировать это. Они заявили о поддержке. Это одна из первых стран западной Европы, которая сказала, что готова рассматривать возможность", – заметил Мусиенко.
По его мнению, во время двухдневного визита Джо Байдена в Польшу объявят о предоставлении Украине истребителей F-16.
Думаю, что будет решение предоставить самолеты. Летом прошлого года Конгресс США выделил 100 миллионов долларов на обучение украинских пилотов. Такие действия не предпринимаются просто так. В США считают средства налогоплательщиков. Поэтому очевидно, что определенные решения рассматривались уже тогда,
– убежден Мусиенко.
Характеристики и история F-16
- Истребители F-16 находятся на вооружении 24 стран мира. По состоянию на 2009 год было построено 4400 таких воздушных судов. В 2016 году в эксплуатации находилось 2 500 "Файтинг Фелкон". Истребители уже не строятся для ВВС США, однако их производят для экспорта. Самолеты F-16 начали становиться на вооружение ВВС США с 1978 года.
- F-16 – это моноплан со средне расположенным крылом и двигателем в хвостовой части фюзеляжа. Фюзеляж типа полумонокок цельнометаллический с однокилевым оперением.
- Плавное сопряжение крыла и фюзеляжа позволяет обеспечить создание фюзеляжем дополнительной подъемной силы на больших углах атаки. Конструкция на 78,3% выполнена из алюминиевых сплавов, 4,2% составляют титановые сплавы, 4,2% – углепластик и 3,7% – сталь.
- Для обеспечения простоты эксплуатации самолет имеет 228 люков и съемных панелей. Двигатель имеет под фюзеляжный воздухозаборник.
- Кабина оборудована регенеративной системой кондиционирования и наддува. Катапультируемое кресло фирмы "Макдоннелл-Дуглас" ACESII обеспечивает покидание самолета на стоянке и в полете при скорости 1100 километров в час на высотах до 15 000 метров. Система управления самолетом – электродистанционная с четырехкратным резервированием.