Россия передала Венгрии украинских военнопленных: какими были условия обмена
Источник:DW
В прошлом году Россия передала в Венгрию 11 украинских военнопленных. Бывшие военнопленные рассказали об условиях обмена.
Двое украинских военнопленных, которых Россия передала Венгрии, утверждают, что Будапешт поставил перед ними условие не возвращаться в Украину до окончания войны. По информации от одного из бывших военнопленных, Венгрия уверяла, что их бабушки могут быть венгерками, поэтому они решили забрать своих граждан.
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Что рассказали бывшие украинские военнопленные
Двое украинских военнопленных, которых Россия передала Венгрии вместе с группой из 11 человек, утверждают, что они получили условие от Будапешта не возвращаться в Украину до завершения войны, потому что иначе "таких освобождений больше не произойдет".
Один из них также рассказал, что после допроса Федеральной службы безопасности России, венгерские представители потребовали вернуть своих граждан, поскольку их бабушки могли быть венгерками.
Бывшие военнопленные утверждают, что только один из 11 человек, которых передала Россия, является этническим венгром. Однако им поставили ультиматум: либо утверждать, что они венгры, или рисковать неопределенной судьбой.
После того как их доставили самолетом в Будапешт, мужчинам запретили покидать город и попросили подождать на получение статуса беженцев.
Однако пятеро из них все же вернулись в Украину, обратившись за помощью в посольство Украины в Будапеште, которое предоставило им документы и дипломатическое авто для сопровождения через границу.
Бывшая представительница уполномоченного по вопросам пропавших без вести в Закарпатской области Власта Рейпаши, рассказала, что следующей передачи военнопленных из России в Венгрию не произошло.
Украинские военнопленные в Венгрии: что известно
- Венгерский вице-премьер Жолт Шемьен подтвердил, что Русская православная церковь заявила о передаче 11 украинских военнопленных. Это произошло 9 июня. Тогда украинская разведка выдвинула предположение о возможном сотрудничестве российских спецслужб с РПЦ в этом деле.
- По словам представителя правительства Венгрии Золтана Ковача, украинские военные, мол, сами выражали желание прибыть в Венгрию. Он также утверждает, что это "освобождение" произошло, по "по их собственной воле".
- Ранее в украинской разведке сообщали о подготовке к еще одной передаче украинских пленных Русской православной церковью Венгрии. Указано, что эти пленные имеют "венгерское происхождение". Этот процесс происходил без участия и согласования с Украиной.