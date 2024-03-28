Об этом в сводке для 24 Канала рассказал военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник. Между тем, СМИ рассказали, как Макрон может использовать западные войска в Украине.

Интересно Цена войны для россиян: СМИ выяснило, на сколько расширились военные кладбища оккупантов

Компоненты победы

Черник отметил, что у Запада есть все ресурсы для того, чтобы судьба этой войны была решена не в ближайшие 5 – 8 месяцев, а в 2 – 3 месяца. Для этого надо, чтобы наши союзники наконец приняли решение предоставить все необходимое нам оружие в достаточном количестве.

Самолеты. Обещанное количество самолетов – это 60 машин. Однако было бы очень хорошо получить и до 200 машин. Проблем с этим у Запада нет, потому что F-16 в мире есть более 4 тысяч.

Дальнобойные ракеты. С этим у Запада также нет проблем. Одних только ATACMS на складах лежит почти 4 тысячи. Это очень серьезное количество для выполнения необходимых целей.

Пройти линию разграничения, которая была до 2022 года, практически невозможно. Там все превращено в бетон. Они маленькую Авдеевку проходили 10 лет, и положили там, по большому счету, полноценный корпус. С их стороны там все такое же, поэтому взять Донецк, например, можно только мощными бомбардировками, что под силу США,

– отметил военный эксперт.

Угрозы для Харькова

Российское издание "Медуза", которое называют оппозиционным, но с нюансами, сообщило, что Путин может завершить СВО, когда захватит Харьков. По словам полковника запаса ВСУ, для того, чтобы взять миллионный город, России нужен полноценный армейский корпус в количество 40 тысяч живой силы, много бронетехники, артсистем и тому подобное.

"Нет всего этого, и не видно, чтобы они там это концентрировали. Такой массив движения войск нельзя полностью спрятать. Это кролик, которого можно запихнуть в картуз иллюзиониста. Это огромная масса людей, техники. Если эти колесики приводить в действие, то это обязательно будет заметно нашим средствам радиотехнической разведки и не только", – подчеркнул Черник.

Запас "Цирконов" в Крыму

Как отметил также военный эксперт, если россияне поставят себе цель терроризировать мирное население, они будут использовать для этого и неприкосновенный ракетный запас. Он также напомнил, что в первые полгода войны в сторону Запада Украины из Беларуси было выпущено более 700 ракет.

Те 30 ракет что-то разрушат, к большому сожалению. А возможно удастся все сбить, как 2 первых образца. Не так быстро Россия сможет это все строить. Большой конвейер они не смогут применить. Они не выходят за показатели 120 – 130 ракет в месяц всех классов,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Темы, которые также анализировал Черник