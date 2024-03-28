Об этом в сводке для 24 Канала рассказал военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник. Между тем, СМИ рассказали, как Макрон может использовать западные войска в Украине.
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Компоненты победы
Черник отметил, что у Запада есть все ресурсы для того, чтобы судьба этой войны была решена не в ближайшие 5 – 8 месяцев, а в 2 – 3 месяца. Для этого надо, чтобы наши союзники наконец приняли решение предоставить все необходимое нам оружие в достаточном количестве.
- Самолеты. Обещанное количество самолетов – это 60 машин. Однако было бы очень хорошо получить и до 200 машин. Проблем с этим у Запада нет, потому что F-16 в мире есть более 4 тысяч.
- Дальнобойные ракеты. С этим у Запада также нет проблем. Одних только ATACMS на складах лежит почти 4 тысячи. Это очень серьезное количество для выполнения необходимых целей.
Пройти линию разграничения, которая была до 2022 года, практически невозможно. Там все превращено в бетон. Они маленькую Авдеевку проходили 10 лет, и положили там, по большому счету, полноценный корпус. С их стороны там все такое же, поэтому взять Донецк, например, можно только мощными бомбардировками, что под силу США,
– отметил военный эксперт.
Угрозы для Харькова
Российское издание "Медуза", которое называют оппозиционным, но с нюансами, сообщило, что Путин может завершить СВО, когда захватит Харьков. По словам полковника запаса ВСУ, для того, чтобы взять миллионный город, России нужен полноценный армейский корпус в количество 40 тысяч живой силы, много бронетехники, артсистем и тому подобное.
"Нет всего этого, и не видно, чтобы они там это концентрировали. Такой массив движения войск нельзя полностью спрятать. Это кролик, которого можно запихнуть в картуз иллюзиониста. Это огромная масса людей, техники. Если эти колесики приводить в действие, то это обязательно будет заметно нашим средствам радиотехнической разведки и не только", – подчеркнул Черник.
Запас "Цирконов" в Крыму
Как отметил также военный эксперт, если россияне поставят себе цель терроризировать мирное население, они будут использовать для этого и неприкосновенный ракетный запас. Он также напомнил, что в первые полгода войны в сторону Запада Украины из Беларуси было выпущено более 700 ракет.
Те 30 ракет что-то разрушат, к большому сожалению. А возможно удастся все сбить, как 2 первых образца. Не так быстро Россия сможет это все строить. Большой конвейер они не смогут применить. Они не выходят за показатели 120 – 130 ракет в месяц всех классов,
– подчеркнул полковник запаса ВСУ.
Темы, которые также анализировал Черник
- Черник рассказал о военном оборудовании и запасах Великобритании. Это ответ на сообщение о том, что в подобного типа войне британцы продержались бы всего 2 месяца. Однако британцы в ней не завязывались, поскольку первая всего это была бы авиационная война с морской компонентой, где британцы очень опережают россиян.
- Он также рассказал и о стратегическом лидерстве Франции в вопросе помощи Украине. Французы первыми, в лице Макрона, поняли, что есть угроза "черного лебедя" в лице Трампа, который может попытаться вывести США из Европы.