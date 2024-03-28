Про це у зведенні для 24 Каналу розповів військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Петро Черник. Тим часом, ЗМІ розповіли, як Макрон може використати західні війська в Україні.

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Компоненти перемоги

Черник зазначив, що в Заходу є всі ресурси для того, щоб доля цієї війни була вирішена не в найближчі 5 – 8 місяців, а в 2 – 3 місяці. Для цього треба, аби наші союзники нарешті ухвалили рішення надати всю необхідну нам зброю в достатній кількості.

Літаки. Обіцяна кількість літаків – це 60 машин. Однак було б дуже добре отримати й до 200 машин. Проблем із цим у Заходу немає, бо F-16 у світі є понад 4 тисячі.

Далекобійні ракети. З цим у Заходу також немає проблем. Самих лише ATACMS на складах лежить майже 4 тисячі. Це дуже серйозна кількість для виконання необхідних цілей.

Пройти лінію розмежування, що була до 2022 року, практично неможливо. Там усе перетворено в бетон. Вони малесеньку Авдіївку проходили 10 років, і поклали там, за великим рахунком, повноцінний корпус. З їхнього боку там усе таке саме, тож узяти Донецьк, наприклад, можна лише потужними бомбардуваннями, що під силу США,

– зауважив військовий експерт.

Загрози для Харкова

Російське видання "Медуза", яке називають опозиційним, але з нюансами, повідомило, що Путін може завершити СВО, коли захопить Харків. За словами полковника запасу ЗСУ, для того, щоб узяти мільйонне місто, Росії потрібен повноцінний армійський корпус у кількість 40 тисяч живої сили, багато бронетехніки, артсистем тощо.

"Немає всього цього, й не видно, щоб вони там це концентрували. Такий масив руху військ не можна повністю заховати. Це кролик, якого можна запхати в картуз ілюзіоніста. Це величезна маса людей, техніки. Якщо ці коліщатка приводити в дію, то це обов'язково буде помітно нашим засобам радіотехнічної розвідки й не лише", – наголосив Черник.

Запас "Цирконів" у Криму

Як зазначив також військовий експерт, якщо росіяни поставлять собі за мету тероризувати мирне населення, вони будуть використовувати для цього й недоторканний ракетний запас. Він також нагадав, що в перші пів року війни в бік Заходу України з Білорусі було випущено понад 700 ракет.

Ті 30 ракет щось зруйнують, на превеликий жаль. А можливо вдасться все збити, як 2 перші зразки. Не так швидко Росія зможе це все будувати. Великий конвеєр вони не зможуть застосувати. Вони не виходять за показники 120 – 130 ракет на місяць усіх класів,

– підкреслив полковник запасу ЗСУ.

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