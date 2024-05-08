3 миллиарда Украине ежегодно: когда и на что пойдут деньги от доходов по замороженным активам России

Уже не первый месяц Запад обсуждает способ передать заблокированные российские активы для Украины. Сейчас удалось принять решение по этому вопросу.

В среду, 8 мая, послы Евросоюза достигли соглашения о передаче доходов от замороженных российских активов на помощь Украине. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Еще один дополнительный уровень поддержки

Высокопоставленный чиновник ЕС вне записи поделился деталями соглашения. По его словам, 90% от этих средств направят в Европейский фонд мира, через который оказывают военную помощь Украине. Еще 10% от этих средств направят на восстановление и реконструкцию.

Это еще один дополнительный уровень поддержки Украины, который сейчас оценивается примерно в 3 миллиардов евро в год,

– сказал высокопоставленный дипломат.

Далее это решение должны одобрить на уровне министров. После окончательного подписания соглашения, первый транш помощи Украина может ожидать уже в июле этого года.

В дипломатических кругах отмечают, что Бельгия, которая первой решили передать налоги с активов России, призывает европейские страны, которые также имеют заблокированные российские средства, последовать ее примеру.

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