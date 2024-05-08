3 миллиарда Украине ежегодно: когда и на что пойдут деньги от доходов по замороженным активам России
Уже не первый месяц Запад обсуждает способ передать заблокированные российские активы для Украины. Сейчас удалось принять решение по этому вопросу.
В среду, 8 мая, послы Евросоюза достигли соглашения о передаче доходов от замороженных российских активов на помощь Украине. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.
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Еще один дополнительный уровень поддержки
Высокопоставленный чиновник ЕС вне записи поделился деталями соглашения. По его словам, 90% от этих средств направят в Европейский фонд мира, через который оказывают военную помощь Украине. Еще 10% от этих средств направят на восстановление и реконструкцию.
Это еще один дополнительный уровень поддержки Украины, который сейчас оценивается примерно в 3 миллиардов евро в год,
– сказал высокопоставленный дипломат.
Далее это решение должны одобрить на уровне министров. После окончательного подписания соглашения, первый транш помощи Украина может ожидать уже в июле этого года.
В дипломатических кругах отмечают, что Бельгия, которая первой решили передать налоги с активов России, призывает европейские страны, которые также имеют заблокированные российские средства, последовать ее примеру.
Предоставление Украине замороженных активов России: последние новости
- Ранее сообщалось, что некоторые страны Европейского Союза могут не согласовать передачу доходов от российских активов на вооружение Украины. Окончательное решение будет приниматься в июне.
- Мысль о том, что средства могут не предоставить для вооружения Украины появилась накануне встречи 27 посланников ЕС на которой Бельгия надеется заключить соглашение по разблокированию финансирования для Украины.
- Тогда Олаф Шольц сообщил, что около 90% доходов от замороженных российских активов должны быть переданы на вооружение Украины.
- По состоянию на сейчас на Западе хранится около 300 миллиардов долларов российских активов. Ранее рассматривался вариант с конфискацией этих денег, однако его отвергли из-за незаконности.
- Недавно Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и безопасности Жозеп Боррель призвал Совет ЕС направить доходы от российских активов в Украину. По его словам, деньги должны пойти на закупку оружия.