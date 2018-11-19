19:27
19 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Высокие гости и маленький Вова. Новая презедентка РФ
      Вєсті Кремля
      17:46, 17 ноября
      Вести. UA. Жир. Радикальный Апполон. "Этика" Барны
      Вєсті.UA
      19:14, 17 ноября
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, 16 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Уравниловка
      Згадати все
      22:29, 16 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ

      Передача вооружения не является ключевой целью США в отношении Украины, – дипломат

      135 Читати новину українською
      США рассматривают возможность дальнейшей военной поддержке Украины
      США рассматривают возможность дальнейшей военной поддержке Украины / Фото из открытых источников

      Главная помощь США Украине заключается не в предоставлении оружия. Предоставление "Джавелин" - шаг, который показывает, что Украине в долгосрочной перспективе нужны другие вещи.

      Такое мнение 24 канала высказал дипломат, эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара.

      Читайте также: В ожидании встречи: у Путина рассказали об изменениях в российско-американских отношениях

      По словам эксперта, ранее США и ЕС синхронизировали свои шаги и по санкциям против России, и касательно предоставления Украине летального вооружения, чтобы не было эскалации военного напряжения. Но в администрации Трампа таких суеверий нет. Американцы сейчас допускают воспроизведение совместной комиссии с Украиной, которая работала еще во времена Кучмы, где был и комитет по вопросам безопасности.

      "Джавелины" - важный шаг, чтобы показать, что нет военного эмбарго в отношении нашей страны, который показывает, что Украине в долгосрочной перспективе нужно другое оружие, начиная с систем ПВО. И Вашингтон работает в этом направлении. Но надо смотреть не на оружие, как таковое. Целью американцев является помощь Украине стать самодостаточной державой, которая может сама себя защищать,
      – убежден Александр Хара.

      Как отмечает дипломат, для Украины пока является недостижимым членство в НАТО. Необходимо прийти к тому уровню выполнения требований Альянса, когда нас начнут рассматривать как серьезного кандидата. И начинать надо не с военной, а политической сферы. Нужна стабильность и демократическое устройство, которое сделает невозможным принятие волюнтаристских решений, которые могут подорвать нашу и европейскую безопасность. Также важен гражданский контроль над сферой безопасности и обороны. И сама реформа оборонной сферы, чтобы Украина могла остановить и сдерживать российского агрессора.

      Напомним, как заявил глава МИД Украины Павел Климкин, между Украиной и США продолжаются переговоры относительно поставок новых единиц военной техники. Однако любые детали пока не разглашаются. Как известно, в мае Петр Порошенко сообщил, что Украина впервые провела запуски ракетных комплексов "Джавелин".

      Что такое "Джавелин"?
      Это американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК). Первый серийный ПТРК третьего поколения, которому присущ принцип "выстрелил-забыл" – оператор ракетного комплекса не должен сопровождать и корректировать полет ракеты, пока она приближается к цели. "Джавелин" предназначен для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также некоторых летательных объектов, перемещаемых на низкой высоте и скорости – вертолетов или БПЛА. Успешно использовался в Ираке.

      Теги: Война на Донбассе Новости США Новости Украины Новости политики Джавелин НАТО
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Евробляхеры" будут перекрывать дороги: где и когда будут осложнения
      сегодня , 19:21 "Евробляхеры" будут перекрывать дороги: где и когда будут осложнения
      Євгенія Мазур 15
      День изоляции: в Луганске снова отключали свет
      сегодня , 19:00 День изоляции: в Луганске снова отключали свет
      Ольга Черненко 127
      Как очистить поры лица в домашних условиях: эффективные способы
      сегодня , 11:41 Как очистить поры лица в домашних условиях: эффективные способы
      Выборы президента: что нужно знать украинцам?
      сегодня , 18:00 Выборы президента: что нужно знать украинцам?
      Інна Жолобович 3824
      Россия и ТОП-5 экономик мира: мечтать не вредно
      сегодня , 17:35 Россия и ТОП-5 экономик мира: мечтать не вредно
      Злой Одессит 577
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук