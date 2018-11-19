Передача вооружения не является ключевой целью США в отношении Украины, – дипломат

Главная помощь США Украине заключается не в предоставлении оружия. Предоставление "Джавелин" - шаг, который показывает, что Украине в долгосрочной перспективе нужны другие вещи.

Такое мнение 24 канала высказал дипломат, эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара.

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По словам эксперта, ранее США и ЕС синхронизировали свои шаги и по санкциям против России, и касательно предоставления Украине летального вооружения, чтобы не было эскалации военного напряжения. Но в администрации Трампа таких суеверий нет. Американцы сейчас допускают воспроизведение совместной комиссии с Украиной, которая работала еще во времена Кучмы, где был и комитет по вопросам безопасности.

"Джавелины" - важный шаг, чтобы показать, что нет военного эмбарго в отношении нашей страны, который показывает, что Украине в долгосрочной перспективе нужно другое оружие, начиная с систем ПВО. И Вашингтон работает в этом направлении. Но надо смотреть не на оружие, как таковое. Целью американцев является помощь Украине стать самодостаточной державой, которая может сама себя защищать,

– убежден Александр Хара.

Как отмечает дипломат, для Украины пока является недостижимым членство в НАТО. Необходимо прийти к тому уровню выполнения требований Альянса, когда нас начнут рассматривать как серьезного кандидата. И начинать надо не с военной, а политической сферы. Нужна стабильность и демократическое устройство, которое сделает невозможным принятие волюнтаристских решений, которые могут подорвать нашу и европейскую безопасность. Также важен гражданский контроль над сферой безопасности и обороны. И сама реформа оборонной сферы, чтобы Украина могла остановить и сдерживать российского агрессора.

Напомним, как заявил глава МИД Украины Павел Климкин, между Украиной и США продолжаются переговоры относительно поставок новых единиц военной техники. Однако любые детали пока не разглашаются. Как известно, в мае Петр Порошенко сообщил, что Украина впервые провела запуски ракетных комплексов "Джавелин".

Что такое "Джавелин"?

Это американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК). Первый серийный ПТРК третьего поколения, которому присущ принцип "выстрелил-забыл" – оператор ракетного комплекса не должен сопровождать и корректировать полет ракеты, пока она приближается к цели. "Джавелин" предназначен для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также некоторых летательных объектов, перемещаемых на низкой высоте и скорости – вертолетов или БПЛА. Успешно использовался в Ираке.