В ожидании встречи: у Путина рассказали об изменениях в российско-американских отношениях

Сейчас существенных изменений в российско-американских отношениях не прогнозируется. Однако глава Кремля Владимир Путин лично "выразил обеспокоенность" вице-президенту США Майклу Пенсу во время недавней встречи в Сингапуре.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

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Так, представитель Путина заявляет, что значительных изменений в американо-российских отношениях ожидать не стоит.

Прорывов нет. Никаких прорывов ожидать не стоит на американском направлении,

– заявил он.

При этом Песков отметил, что целесообразно ожидать следующего "контакта" двух президентов. В Кремле надеются, что российский и американский лидеры встретятся в Аргентине на саммите G20.

Кроме того, Песков отметил, что на встрече с вице-президентом США Путин "обозначил основные проблемы, основные болевые точки". В частности, в разговоре политики касались темы российского вмешательства в американские выборы, а также вопросов Украины и Сирии.

К слову, ранее 24 канал сообщал, что в Париже в начале мероприятий по случаю завершения Первой мировой войны Трамп и Путин только поздоровались – в частности, хозяин Кремля показал своему американскому коллеге большой палец и похлопал по плечу. Впоследствии такое поведение руководителя страны-агрессора высмеяли в сети.



Ранее глава Белого дома Дональд Трамп анонсировал свое намерение вывести США из ракетного договора, действовавшего с 1987 года, из-за того, что Россия нарушила договоренности. В Москве, со своей стороны, заявили, что американцы, делая такие заявления, "действуют неуклюже и грубо", поэтому руководству Кремля придется принять меры "военно-технического характера", если США все же разорвут договор о ликвидации РСМД.