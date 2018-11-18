В очікуванні зустрічі: у Путіна розповіли про зміни у російсько-американських взаєминах

Наразі суттєвих змін в російсько-американських взаєминах не прогнозується. Однак очільник Кремля Володимир Путін особисто "висловив занепокоєння" віце-президенту США Майклу Пенсу під час нещодавньої зустрічі у Сінгапурі.

Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише ТАСС.

Читайте також: Путін і Трамп говоритимуть про ракети: у Кремлі заявили про наступну зустріч

Так, представник Путіна заявляє, що значних змін у американсько-російських стосунках очікувати не варто.

Проривів немає. Ніяких проривів очікувати не варто на американському напрямку,

– заявив він.

При цьому Пєсков наголосив, що доцільно очікувати наступного "контакту" двох президентів. У Кремлі сподіваються, що російський і американський лідери зустрінуться в Аргентині на саміті G20.

Окрім того, Пєсков зазначив, що на зустрічі із віце-президентом США Путін "позначив основні проблеми, основні больові точки". Зокрема, у розмові політики торкались теми російського втручання в американські вибори, а також питань щодо України та Сирії.

До слова, раніше 24 канал повідомляв, що у Парижі на початку заходів з нагоди завершення Першої світової війни Трамп і Путін лише привіталися – зокрема, господар Кремля показав своєму американському колезі великий палець і поплескав по плечу. Згодом таку поведінку очільника країни-агресора висміяли у мережі.



Раніше голова Білого дому Дональд Трамп анонсував свій намір вивести США з ракетного договору, який діяв із 1987 року, через те, що Росія порушила домовленості. У Москві, зі свого боку, заявили, що американці, роблячи такі заяви, "діють незграбно та грубо", тому керівництву Кремля доведеться вжити заходів "військово-технічного характеру", якщо США все ж розірвуть Договір про ліквідацію РСМД.