Путін і Трамп говоритимуть про ракети: у Кремлі заявили про наступну зустріч

Президент Росії Володимир Путін і президент США Дональд Трамп планують зустрітися ще раз у Аргентині. Там лідери можуть обговорити договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

Про це повідомив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, пише ТАСС.

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За словами Пєскова, на заходах в Парижі 11 листопада Путіну і Трампу вдалося "обмінятись кількома словами".

Вони сказали, що їм є про що поговорити, що потрібно і про ДРСМД поговорити,

– заявив він.

Прес-секретар Путіна зазначив, що наступного разу лідери Росії і США "будуть орієнтуватися на "двадцятку", відтак зможуть зустрітися на саміті G20 в Аргентині. Однак, за його словами, "залізобетонних домовленостей" щодо цього поки немає.

До слова, раніше 24 канал повідомляв, що у Парижі на початку заходів з нагоди завершення Першої світової війни Трамп і Путін лише привіталися – зокрема, господар Кремля показав своєму американському колезі великий палець і поплескав по плечу. Згодом таку поведінку очільника країни-агресора висміяли у мережі.



Раніше голова Білого дому Дональд Трамп анонсував свій намір вивести США з ракетного договору, який діяв із 1987 року, через те, що Росія порушила домовленості. У Москві, зі свого боку, заявили, що американці, роблячи такі заяви, "діють незграбно та грубо", тому керівництву Кремля доведеться вжити заходів "військово-технічного характеру", якщо США все ж розірвуть Договір про ліквідацію РСМД.

Про який договір йдеться?Договір між СРСР та США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності підписали Михайло Горбачов та Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту.



Договір є безстроковим і забороняє виробляти, випробовувати та розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої (від 1000 до 5500 кілометрів) та малої (від 500 до 1000 кілометрів) дальності. Сторони повинні були протягом 3 років знищити всі пускові установки та ракети наземного базування із відповідним радіусом, включно з ракетами як у європейській, так і в азійській частині СРСР. Ця домовленість про реальне скорочення наявних озброєнь стала першою в історії.