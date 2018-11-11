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      Трамп і Путін все ж поговорили у Парижі: якою вийшла зустріч президентів

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      Зустріч Путіна та Трампа у Парижі вийшла короткою: деталі
      Зустріч Путіна та Трампа у Парижі вийшла короткою: деталі / Getty Images

      Президент Росії Володимир Путін переконує, що все ж удалося поспілкуватися з господарем Білого дому Дональдом Трампом у Парижі, де тривають урочистості з нагоди 100-річчя завершення Першої світової війни.

      За словами російського лідера, його зустріч із Трампом була короткою та відбулася під час робочого обіду в Єлисейському палаці, де також були присутніми й лідери інших держав і світових організацій: зокрема, президент Франції Еммануель Макрон, голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер і генсек ООН Антоніу Гуттереш.

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      Путін, Трамп, Франція, Єлісейський палац
      На робочому обіді Путін і Трамп сиділи один навпроти одного 

      Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, зі свого боку, зауважив, що у президентів Росії та США не було можливості нормально поспілкуватися, однак на прощання вони сказали один одному "До зустрічі".

      "Буквально привітали "на ногах" один одного Путін і Трамп під час обіду. Переговорити можливості не було. Після робочого обіду Путін відправився на Міжнародний форум миру, а Трамп покинув Єлисейський палац", – зазначив він.

      Водночас вже сам Путін у коментарі журналістам заявив, що повноцінна зустріч з Трампом у Парижі в нього не вийшла, оскільки не хотів порушувати графік заходів. Щоправда, каже політик, повноцінна зустріч з американським президентом буде можливою на полях Великої двадцятки у Аргентині.

      "Ми домовимося про те, що ми тут не будемо порушувати графік роботи приймаючої сторони: на їхнє прохання ми ніяких зустрічей тут не організовували, а вона можливою буде, скажімо, на полях двадцятки або пізніше. У будь-якому разі ми до діалогу готові", – переконує очільник Кремля.

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      Також Путін вважає, що і Москва, і Вашингтон є налаштованими на відновлення повномасштабного діалогу на всіх рівнях.

      І вони, і ми є налаштованими на те, щоб відновити діалог. Але ще важливіше навіть не на високому або вищому рівні діалог вести, а на рівні експертів. Сподіваюся, що цей повномасштабний переговорний процес буде відновлено. У будь-якому разі ми до діалогу є готовими. Це ж не ми виходимо з договору щодо ракет середньої та меншої дальності, це американці планують зробити,
      – додав Путін.

      Згодом слова щодо зустрічі американського та російського лідерів під час саміту G20 підтвердив і Пєсков.

      Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що у Парижі на початку заходів з нагоди завершення Першої світової війни Трамп і Путін лише привіталися – зокрема, господар Кремля показав своєму американському колезі великий палець і поплескав по плечу. Згодом таку поведінку очільника країни-агресора висміяли у мережі.

      Теги: Новини політики Новини США Новини Росії Новини Франції Володимир Путін Дональд Трамп
      Джерело: 24 Канал
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