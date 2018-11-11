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      Трамп и Путин все же поговорили в Париже: какой вышла встреча президентов

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      Встреча Путина и Трампа в Париже вышла короткой: детали
      Встреча Путина и Трампа в Париже вышла короткой: детали / Getty Images

      Президент России Владимир Путин убеждает, что все же удалось пообщаться с хозяином Белого дома Дональдом Трампом в Париже, где проходят торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

      По словам российского лидера, его встреча с Трампом была короткой и произошла во время рабочего обеда в Елисейском дворце, где также присутствовали и лидеры других государств и мировых организаций: в частности, президент Франции Эммануэль Макрон, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и генсек ООН Антониу Гуттереш.

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      Путін, Трамп, Франція, Єлісейський палац
      На рабочем обеде Путин и Трамп сидели друг напротив друга

      Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, со своей стороны, отметил, что у президентов России и США не было возможности нормально пообщаться, но на прощание они сказали друг другу "До встречи".

      "Буквально поприветствовали "на ногах" друг друга Путин и Трамп во время обеда. Поговорить возможности не было. После рабочего обеда Путин отправился на Международный форум мира, а Трамп покинул Елисейский дворец", – отметил он.

      В то же время уже сам Путин в комментарии журналистам заявил, что полноценной встречи с Трампом в Париже у него не получилось, поскольку не хотел нарушать график мероприятий. Правда, говорит политик, полноценная встреча с американским президентом будет возможной на полях Большой двадцатки в Аргентине.

      "Мы договоримся о том, что мы здесь не будем нарушать график работы принимающей стороны: по их просьбе мы никаких встреч здесь не организовывали, а она возможно будет, скажем, на полях двадцатки или позже. В любом случае мы к диалогу готовы", – убеждает глава Кремля.

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      Также Путин считает, что и Москва, и Вашингтон настроены на возобновление полномасштабного диалога на всех уровнях.

      И они, и мы настроены на то, чтобы восстановить диалог. Но еще важнее даже не на высоком или высшем уровне диалог вести, а на уровне экспертов. Надеюсь, что этот полномасштабный переговорный процесс будет возобновлен. В любом случае мы к диалогу готовы. Это же не мы выходим из договора по ракетам средней и меньшей дальности, это американцы планируют сделать,
      – добавил Путин.

      Впоследствии слова о встрече американского и российского лидеров во время саммита G20 подтвердил и Песков.

      Напомним, ранее 24 канал сообщал, что в Париже в начале мероприятий по случаю завершения Первой мировой войны Трамп и Путин только поздоровались – в частности, хозяин Кремля показал своему американскому коллеге большой палец и похлопал по плечу. Впоследствии такое поведение главы страны-агрессора высмеяли в сети.

      Теги: Новости политики Дональд Трамп Владимир Путин Новости Франции Новости России Новости США
      Источник: 24 Канал
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