Передал врагу информацию о подземных тоннелях на "Азовстали": мариупольцу сообщили о подозрении

Защитники Мариуполя написали историю подвига, аналогов которому история не знает. Враг не может одолеть их даже превосходящими силами и постоянными бомбардировками, поэтому прибег к хитрости.

Уже более 75 дней продолжается героическая оборона Мариуполя. Отважные воины защищают город от российских оккупантов, находясь в полной блокаде и под постоянными обстрелами из всего оружия, которое только есть на вооружении у россиян.

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Предательство мариупольца

К сожалению, один из жителей Мариуполя решил пойти на коллаборацию с врагом и совершил коварное предательство. Мужчина сообщил российским оккупантам схему расположения подземных тоннелей, укрытий и коммуникаций на "Азовстали", где наши воины держат оборону.

Предателем оказался электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования на "Азовстали". Генеральная прокуратура объявила ему подозрение в государственной измене.

Всю информацию, которую они получили от предателя, россияне быстро распространили в интернете. Их цель – демотивация и запугивание героических защитников Мариуполя. Предатель сейчас находится на временно оккупированной территории, поэтому о подозрении ему сообщено заочно. Впрочем, Украина сделает все возможное для того, чтобы он понес справедливое наказание, скрыться от которого ему не удастся нигде в мире.

Героическая оборона Мариуполя: последние новости

Наши мужественные воины продолжают героическую оборону на "Азовстали". Как сообщила Ирина Верещук, на территории предприятия более 1000 украинских бойцов, среди них много раненых. Также на "Азовстале" осталось около 100 гражданских, но враг не уменьшает интенсивность обстрелов. Украина делает все возможное, чтобы спасти всех героев.

Из-за блокады и постоянных обстрелов жители Мариуполя испытывают большие страдания. В городе еще около 100 тысяч человек, они истощены и у них большие гуманитарные проблемы. Особенно тяжело приходится детям.

Российские оккупанты хотят сравнять "Азовсталь" и весь Мариуполь с землей. Они используют тяжелую артиллерию, танки и применяют удары с авиации. Враг не может одержать победу, поэтому продолжает бомбардировку от бессилия.

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