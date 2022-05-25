Передал земли жене Медведчука: в Закарпатье сообщили о подозрении эксголове РГА

Эксглаве райгосадминистрации Закарпатья сообщили о подозрении. Предполагается, что он незаконно передал земли Оксане Марченко.

Следователи утверждают: подозреваемый, сговорившись с группой лиц, в 2003 году исключил из земель государственного лесного фонда 122 гектара. Оснований для этого не было, но он издал соответствующие предписания.

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Земли передали жене Медведчука

Стоимость земель оценивается в 26,9 миллиона гривен. Гектары передали в аренду субъектам хозяйствования, конечным бенефициаром которых является жена украинского нардепа, подозреваемого в госизмене. Речь идет о Викторе Медведчуке. ВНацполиции подтверждают, что бенефициаром была Оксана Марченко.

Далее земли использовались под размещение оздоровительного комплекса. В частности, построили комплекс "Медвежья дубрава".

В комплексе нашли элитные автомобили и картины.

Правоохранители провели обыски в помещениях комплекса в Закарпатье. Там были обнаружены произведения искусства: более 300 картин известных художников, а также элитные автомобили: Bentley, Maybach. На изъятое имущество и земельные участки наложили арест. Их передать в АРМА.

Теперь идет досудебное расследование.

Обыски в Закарпатье / Фото Офиса генпрокурора и Нацполиции:

Задержание Медведчука

В начале полномасштабной войны Медведчук скрылся из-под домашнего ареста. Он находился под ним по подозрению в госизмене в угольном деле. Кум Путина скрывался от стражей порядка в течение 2 месяцев.

Его задержали 12 апреля , первым об этом сообщил президент Владимир Зеленский. Уже 21 мая Львовский апелляционный суд принял решение оставить подозреваемого под стражей.

Оксана Марченко устроила "марафон" обращений к мировым лидерам с просьбой уволить ее мужа. В частности, она обращалась к Зеленскому, Эрдогану, Макрону, а также к своему куму Путину.

Глава СБУ Иван Баканов рассказал, что Медведчук сотрудничает со следствием. В частности, он дал показания против пятого президента Петра Порошенко. Кум Путина заявил, что Порошенко сам обратился к нему и просил навести контакты с руководством России.

Кроме того, раздаются заявления, что Медведчука могут обменять на наших военнопленных.

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