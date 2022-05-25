Слідчі стверджують: підозрюваний, змовившись з групою осіб, у 2003 році виключив з земель державного лісового фонду 122 гектари. Підстав для цього не було, але він видав відповідні розпорядження.

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Землі передали дружині Медведчука

Вартість земель оцінюють у 26,9 мільйона гривень. Гектари передали в оренду суб’єктам господарювання, кінцевим бенефіціаром яких є дружина українського нардепа, якого зараз підозрюють у держзраді. Мовиться про Віктора Медведчука. У Нацполіції підтверджують, що бенефіціаром була Оксана Марченко.

Далі землі використовували під розміщення оздоровчого комплексу. Зокрема, збудували комплекс "Ведмежа діброва".

У комплексі знайшли елітні авто та картини

Правоохоронці провели обшуки у приміщеннях комплексу на Закарпатті. Там виявили витвори мистецтва: понад 300 картин відомих художників, а також елітні автомобілі: Bentley, Maybach. На вилучене майно та земельні ділянки наклали арешт. Їх мають передати до АРМА.

Тепер триває досудове розслідування.

Обшуки на Закарпатті / Фото Офісу генпрокурора та Нацполіції:

Затримання Медведчука

На початку повномасштабної війни Медведчук втік з-під домашнього арешту. Він перебував під ним через підозру у держзраді у вугільній справі. Кум Путіна переховувався від правоохоронців протягом 2 місяців.

Його затримали 12 квітня, першим про це повідомив президент Володимир Зеленський. Вже 21 травня Львівський апеляційний суд ухвалив рішення залишити підозрюваного під вартою.

Оксана Марченко влаштувала "марафон" звернень до світових лідерів з проханням звільнити її чоловіка. Зокрема, вона зверталась до Зеленського, Ердогана, Макрона, а також до свого кума Путіна.

Глава СБУ Іван Баканов розповів, що Медведчук співпрацює зі слідством. Зокрема, він дав свідчення проти п'ятого президента Петра Порошенка. Кум Путіна заявив, що Порошенко сам звернувся до нього й просив навести контакти з керівництвом Росії.

Крім того, лунають заяви, що Медведчука можуть обміняти на наших військовополонених.

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