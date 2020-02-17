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      Переданных при обмене бывших беркутовцев пытаются вернуть

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      Освобожденных для обмена пленными "беркутовцев" пытаются вернуть, – адвокат / Getty images

      Экс-беркутовцев Янишевского, Зинченко и Аброськина планируют вернуть на контролируемую украинским правительством территорию. Их передали в рамках обмена 29 декабря.

      Намерен вернуть бывших беркутовцев, обвиняемых по делу расстрелов на Институтской 20 февраля 2014 года, озвучил их адвокат Александр Горошинский в интервью "Громадському".

      К теме: Двое бывших беркутовцев после обмена вернулись в Киев и обратились к Зеленскому

      Адвокат напомнил, что Янишевского передали в рамках обмена на временно оккупированную территорию Луганской области, а Павла Аброськина и Сергея Зинченко – Донецкой.

      Мы делаем все возможное, чтобы вернуть остальных ребят. Также надеемся, что продолжим заседание в полном составе,
      – заявил Горошинский.

      Важно! Двое бывших беркутовцев, которых 29 декабря в рамках обмена отправили в ОРДЛО, уже вернулись в Киев. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка отмечает, что они остаются подсудимыми по делу о расстрелах на Майдане и должны принять участие в судебном заседании 17 марта.

      Обмен экс-беркутовцев: основное

      • Вечером 28 декабря Киевская апелляционный суд отпустил из-под ареста под личное обязательство 5 бывших сотрудников спецподразделения "Беркут".
         
      • Олегу Янишевскому, Сергею Зинченко и Павлу Аброськину, которые находились в СИЗО, изменили меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.
         
      • После этого под СИЗО начали приходить активисты, которые не соглашались с таким решением. Люди дежурили там всю ночь проверяли автомобили, которые выезжали из следственного изолятора, чтобы в них не вывезли подозреваемых в убийствах евромайдановцев на обмен.
         
      • Однако правоохранителям удалось забрать бывших спецназовцев. После этого активисты начали расходиться, ведь так и не достигли своей цели. В конце концов, бывших беркутовцев передали пророссийским боевикам в рамках обмена.
         
      • Впоследствии в ГПУ объяснили, что подозреваемых по делу о расстрелах на Майдане бывших беркутовцев отпустили под личные обязательства, но само дело не закрывают. Следствие по нему продолжается, а виновных могут осудить и заочно.
      Все о погибших в авиакатастрофе МАУ украинцах
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Революция достоинства Обмен пленными Беркут Новости Украины Новости политики
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