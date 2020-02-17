Переданных при обмене бывших беркутовцев пытаются вернуть
Экс-беркутовцев Янишевского, Зинченко и Аброськина планируют вернуть на контролируемую украинским правительством территорию. Их передали в рамках обмена 29 декабря.
Намерен вернуть бывших беркутовцев, обвиняемых по делу расстрелов на Институтской 20 февраля 2014 года, озвучил их адвокат Александр Горошинский в интервью "Громадському".
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Адвокат напомнил, что Янишевского передали в рамках обмена на временно оккупированную территорию Луганской области, а Павла Аброськина и Сергея Зинченко – Донецкой.
Мы делаем все возможное, чтобы вернуть остальных ребят. Также надеемся, что продолжим заседание в полном составе,
– заявил Горошинский.
Важно! Двое бывших беркутовцев, которых 29 декабря в рамках обмена отправили в ОРДЛО, уже вернулись в Киев. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка отмечает, что они остаются подсудимыми по делу о расстрелах на Майдане и должны принять участие в судебном заседании 17 марта.
Обмен экс-беркутовцев: основное
- Вечером 28 декабря Киевская апелляционный суд отпустил из-под ареста под личное обязательство 5 бывших сотрудников спецподразделения "Беркут".
- Олегу Янишевскому, Сергею Зинченко и Павлу Аброськину, которые находились в СИЗО, изменили меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.
- После этого под СИЗО начали приходить активисты, которые не соглашались с таким решением. Люди дежурили там всю ночь проверяли автомобили, которые выезжали из следственного изолятора, чтобы в них не вывезли подозреваемых в убийствах евромайдановцев на обмен.
- Однако правоохранителям удалось забрать бывших спецназовцев. После этого активисты начали расходиться, ведь так и не достигли своей цели. В конце концов, бывших беркутовцев передали пророссийским боевикам в рамках обмена.
- Впоследствии в ГПУ объяснили, что подозреваемых по делу о расстрелах на Майдане бывших беркутовцев отпустили под личные обязательства, но само дело не закрывают. Следствие по нему продолжается, а виновных могут осудить и заочно.