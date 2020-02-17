Переданных при обмене бывших беркутовцев пытаются вернуть

Экс-беркутовцев Янишевского, Зинченко и Аброськина планируют вернуть на контролируемую украинским правительством территорию. Их передали в рамках обмена 29 декабря.

Намерен вернуть бывших беркутовцев, обвиняемых по делу расстрелов на Институтской 20 февраля 2014 года, озвучил их адвокат Александр Горошинский в интервью "Громадському".

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Адвокат напомнил, что Янишевского передали в рамках обмена на временно оккупированную территорию Луганской области, а Павла Аброськина и Сергея Зинченко – Донецкой.

Мы делаем все возможное, чтобы вернуть остальных ребят. Также надеемся, что продолжим заседание в полном составе,

– заявил Горошинский.

Важно! Двое бывших беркутовцев, которых 29 декабря в рамках обмена отправили в ОРДЛО, уже вернулись в Киев. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка отмечает, что они остаются подсудимыми по делу о расстрелах на Майдане и должны принять участие в судебном заседании 17 марта.

Обмен экс-беркутовцев: основное