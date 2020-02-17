Переданих під час обміну ексберкутівців намагаються повернути

Ексберкутівців Янішевського, Зінченка та Аброськіна планують повернути на контрольовану українському уряду територію. Їх передали у межах обміну 29 грудня.

Намір повернути ексберкутівців, обвинувачених у справі розстрілів на Інститутській 20 лютого 2014 року, озвучив їхній адвокат Олександр Горошинський в інтерв'ю "Громадському".

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Адвокат нагадав, що Янішевського передали у межах обміну на тимчасово окуповану територію Луганської області, а Павла Аброськіна та Сергія Зінченка – Донецької.

Ми робимо усе можливе, аби повернути решту хлопців. Також сподіваємось, що продовжимо засідання у повному складі,

– заявив Горошинський.

Важливо! Двоє ексберкутівців, яких 29 грудня в рамках обміну відправили до ОРДЛО, вже повернулися до Києва. Генеральний прокурор Руслан Рябошапка наголошує, що вони залишаються підсудними у справі про розстріли на Майдані й повинні взяти участь у судовому засіданні 17 березня.

Обмін ексберкутівців: основне