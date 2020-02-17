Переданих під час обміну ексберкутівців намагаються повернути
Ексберкутівців Янішевського, Зінченка та Аброськіна планують повернути на контрольовану українському уряду територію. Їх передали у межах обміну 29 грудня.
Намір повернути ексберкутівців, обвинувачених у справі розстрілів на Інститутській 20 лютого 2014 року, озвучив їхній адвокат Олександр Горошинський в інтерв'ю "Громадському".
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Адвокат нагадав, що Янішевського передали у межах обміну на тимчасово окуповану територію Луганської області, а Павла Аброськіна та Сергія Зінченка – Донецької.
Ми робимо усе можливе, аби повернути решту хлопців. Також сподіваємось, що продовжимо засідання у повному складі,
– заявив Горошинський.
Важливо! Двоє ексберкутівців, яких 29 грудня в рамках обміну відправили до ОРДЛО, вже повернулися до Києва. Генеральний прокурор Руслан Рябошапка наголошує, що вони залишаються підсудними у справі про розстріли на Майдані й повинні взяти участь у судовому засіданні 17 березня.
Обмін ексберкутівців: основне
- Ввечері 28 грудня Київський апеляційний суд відпустив з-під арешту під особисте зобов'язання 5 колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут".
- Олегу Янішевському, Сергію Зінченку та Павлу Аброськіну, які перебували в СІЗО, змінили запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов'язання.
- Після цього під СІЗО почали приходити активісти, які не погоджувалися з таким рішенням. Люди чергували там цілу ніч і перевіряли автомобілі, які виїжджали зі слідчого ізолятора, щоб у них не вивезли підозрюваних у вбивствах євромайданівців на обмін.
- Проте правоохоронцям таки вдалося забрати колишніх спецпризначенців. Після цього активісти почали розходитися, адже так і не досягли своєї мети. Зрештою, колишніх беркутівців передали проросійським бойовикам у межах обміну.
- Згодом у ГПУ пояснили, що підозрюваних у справі про розстріли на Майдані ексберкутівців відпустили під особисті зобов'язання, але саму справу не закривають. Слідство у ній триває, а винних можуть засудити і заочно.