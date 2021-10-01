Передавал секретные данные: бывшему чиновнику СНБО предъявили обвинение в госизмене

Контрразведка СБУ разоблачила бывшего чиновника СНБО, который передавал иностранным спецслужбам секретную информацию. Его обвиняют по статье о государственной измене.

Злоумышленник незаконно распространял засекреченную информацию о высших органах власти Украины.

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Во время спецоперации контрразведка СБУ разоблачила и заблокировала противоправную деятельность злоумышленника. По данным следствия, экс-чиновинк СНБО был завербован иностранной спецслужбой.

Его деятельность была направлена в ущерб государственной безопасности Украины. Его зарубежных "кураторов" интересовали сведения гостайны, к которым он имел допуск и фактический доступ.

Какое наказание светит бывшему чиновнику

Бывшему чиновнику вручили обвинительный акт. Его обвиняют по статье 111 о государственной измене. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Заметим, что недавно Служба безопасности Украины задержала на Херсонщине мужчину, который помогал россиянам захватить воздушное пространство Крыма. Задержанный является бывшим военнослужащим Вооруженных Сил Украины. Ему сообщили о подозрении в государственной измене.