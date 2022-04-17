Передавала данные о расположении ВСУ: на Луганщине задержали местную жительницу

Луганские полицейские задержали жительницу Донецка, которая передавала информацию о месте дислокации украинского военного подразделения.

Такую информацию сообщили на странице полиции Луганской области в фейсбуке. К сообщению прикрепили видео с признанием женщины.

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По данным полиции, жительница города Лисичанск, будучи модератором одного из местных телеграм-каналов, передала администратору канала информацию о месте дислокации подразделения ВСУ. В результате слива расположения здания, где находились военнослужащие, и прилегающие дома были обстреляны артиллерией врага.

Сотрудникам Управления уголовного розыска и Следственного управления ГУНП совместно с сотрудниками Северодонецкого районного управления полиции удалось задержать колаборантку.

После содеянного, женщине сообщено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины "коллаборационная деятельность". По предварительным данным, жительнице Лисичанска грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

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