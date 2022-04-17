Таку інформацію повідомили на сторінці поліції Луганської області у фейсбуці. До повідомлення прикріпили відео із зізнанням жінки.

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За даними поліції, мешканка міста Лисичанськ, будучи модератором одного з місцевих телеграм-каналів, передала адміністратору каналу інформацію про місце дислокації підрозділу ЗСУ. Внаслідок зливу розташування будівля, де перебували військовослужбовці, та прилеглі будинки були обстріляні артилерією ворога.

Співробітникам Управління карного розшуку та Слідчого управління ГУНП спільно зі співробітниками Сєвєродонецького районного управління поліції вдалося затримати колаборантку.

Після скоєного, жінці повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального Кодексу України "Колабораційна діяльність". За попередніми даними, мешканці Лисичанська загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 12 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін від 10 до 15 років з конфіскацією майна.

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