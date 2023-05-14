Об этом в эфире 24 Канала сообщила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, наблюдается курсирование россиян между Севастополем и Новороссийском.
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"Дислокация для них пока остается той же. Они были между Тарханкутским полуостровом в сторону Новороссийска. Но активность больших десантных кораблей в море на прошлой неделе могла свидетельствовать, что они вывозят вещи из Севастопольских бухт, перемещая их в Новороссийск", – отметила Гуменюк.
Передислокация Черноморского флота
Наталья Гуменюк отметила, что оккупанты курсируют между Севастополем и Новороссийском. Она добавила, что ускоренного темпа у врага не наблюдают, но есть определенная активизация.
Вряд ли у них есть столько людей, которые готовы заполнить там 7 больших десантных кораблей и отойти на расстояние до берега, который контролирует Украина, чтобы высадиться. Подхода туда не было, а курсирование между Севастополем и Новороссийском мы наблюдали,
– сказала она.
Как рассказала спикер ОК "Юг", россияне продолжают дежурить в море при всех обстоятельствах, в том числе – погодные условия.
"Ракетоносители продолжают дежурство в море. Они находятся в рассредоточенном состоянии, чтобы не быть собранными в одном конкретном месте и не быть пораженными", – пояснила Гуменюк.
Гуменюк о состоянии Черноморского флота: смотрите видео
Ситуация в Черном море: последние новости
- Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что оккупанты активизировали полеты беспилотных разведчиков над Черным морем. Россияне боятся контрнаступления ВСУ и боятся, что оно может быть не только по суше, но и по морю.
- Также Гуменюк заявила, что Россия так и не вывела из моря ракетоносители. Можно подвести итог, что враг не отказался от намерения продолжать ракетные атаки.
- Пресс-секретарь сообщала, что Россия в ночь на 9 мая выпустила по Украине ракеты из Черного моря. Захватчики запустили ракеты морского базирования, которые долго держали наготове.