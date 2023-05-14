Про це в ефірі 24 Каналу повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, спостерігається курсування росіян між Севастополем та Новоросійськом.

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"Дислокація для них поки що залишається та сама. Вони були між Тарханкутським півостровом у бік Новоросійська. Але активність великих десантних кораблів в морі минулого тижня могла свідчити, що вони вивозять речі з Севастопольських бухт, переміщуючи їх у Новоросійськ", – зауважила Гуменюк.

Передислокація Чорноморського флоту

Наталія Гуменюк зазначила, що окупанти курсують між Севастополем та Новоросійськом. Вона додала, що пришвидшеного темпу ворога не спостерігають, але є певна активізація.

Навряд чи у них є стільки людей, які готові там заповнити 7 великих десантних кораблів та відійти на відстань до берега, який контролює Україна, щоб висадитись. Підходу туди не було, а курсування між Севастополем та Новоросійськом ми спостерігали,

– сказала вона.

Як розповіла речниця ОК "Південь", росіяни продовжують чергувати у морі попри усі обставини, у тому числі – погодні умови.

"Ракетоносії продовжують чергування в морі. Вони перебувають у розосередженому стані, щоб не бути зібраними в одному конкретному місці та не бути ураженими", – пояснила Гуменюк.

Гуменюк про стан Чорноморського флоту: дивіться відео

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