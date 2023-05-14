Про це в ефірі 24 Каналу повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, спостерігається курсування росіян між Севастополем та Новоросійськом.
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"Дислокація для них поки що залишається та сама. Вони були між Тарханкутським півостровом у бік Новоросійська. Але активність великих десантних кораблів в морі минулого тижня могла свідчити, що вони вивозять речі з Севастопольських бухт, переміщуючи їх у Новоросійськ", – зауважила Гуменюк.
Передислокація Чорноморського флоту
Наталія Гуменюк зазначила, що окупанти курсують між Севастополем та Новоросійськом. Вона додала, що пришвидшеного темпу ворога не спостерігають, але є певна активізація.
Навряд чи у них є стільки людей, які готові там заповнити 7 великих десантних кораблів та відійти на відстань до берега, який контролює Україна, щоб висадитись. Підходу туди не було, а курсування між Севастополем та Новоросійськом ми спостерігали,
– сказала вона.
Як розповіла речниця ОК "Південь", росіяни продовжують чергувати у морі попри усі обставини, у тому числі – погодні умови.
"Ракетоносії продовжують чергування в морі. Вони перебувають у розосередженому стані, щоб не бути зібраними в одному конкретному місці та не бути ураженими", – пояснила Гуменюк.
Гуменюк про стан Чорноморського флоту: дивіться відео
Ситуація у Чорному морі: останні новини
- Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що окупанти активізували польоти безпілотних розвідників над Чорним морем. Росіяни бояться контрнаступу ЗСУ та бояться, що він може бути не тільки сушею, а й морем.
- Також Гуменюк заявила, що Росія так і не вивела з моря ракетоносії. Можна зробити висновок, що ворог не відмовився від наміру продовжувати ракетні атаки.
- Речниця повідомляла, що Росія в ніч проти 9 травня випустила по Україні ракети з Чорного моря. Загарбники запустили ракети морського базування, які довго тримали напоготові.