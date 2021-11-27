На передовой бойцы почтили память жертв Голодомора: красноречивые фото и видео
Источник:24 канал
Украинские воины на передовой в субботу, 27 ноября, присоединились к чествованию памяти погибших во время Голодомора.
На передовой ВСУ под оккупированным Первомайском жертв Голодомора почтили минутой молчания. Красноречивыми фотографиями поделился фотограф Андрей Дубчак – автор проекта Donbas Frontliner.
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Коммунистический режим в 1932 – 1933 годах создал на украинских землях искусственный голод.
Его целью было сломать украинцев, которые стремились восстановить собственное государство. Жертвами Голодомора-геноцида стали миллионы украинцев. В субботу, 27 ноября, погибших чествуют во всех городах и селах.
На передовой ВСУ почтили жертв Голодомора / Фото Андрея Дубчака
На передовой ВСУ почтили погибших минутой молчания / Фото Андрея Дубчака
Чествование на передовой под Первомайском: смотрите видео
В Украине трижды создавали искусственный голод
Кандидат исторических наук и этнолог Олеся Стасюк рассказала, что коммунистический режим трижды уничтожал украинцев искусственным голодом.
- Первую трагедию совершили еще в 1921 году. Тогда в Украине уродился невероятный урожай. В то же время Владимир Ленин приказал забрать у крестьян все зерно. Для этого в Украину направили полмиллиона вооруженных солдат.
- Второй Голодомор-геноцид вошел черной страницей в украинскую историю в 1932 – 1933 годах.
- Третий искусственный созданный голод приходится на 1946 – 1947 годы.