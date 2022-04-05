На передовой погиб 35-летний железнодорожник Виктор Чернюк

На войне погиб 35-летний работник Укрзализныци Виктор Чернюк. Произошло это во время авиаудара по аэропорту Винницы.

Защитник работал слесарем по ремонту подвижного состава в филиале "Юго-Западная железная дорога". Об этом сообщили 5 апреля.

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Через несколько дней после начала полномасштабного вторжения Виктор Чернюк был мобилизован в ряды ВСУ. Он поехал защищать Украину на передовой.

Погиб герой 6 марта в результате вражеского авиаудара по аэропорту Винницы. Ему было 35 лет.

Мы глубоко соболезнуем семье погибшего и всем, кто его знал, и обещаем: выстоим и будем достойны этой жертвы,

– пишут в ведомстве.