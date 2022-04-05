Захисник працював слюсарем з ремонту рухомого складу у філії "Південно-Західна залізниця". Про це повідомили 5 квітня.
Зверніть увагу У Білій Церкві попрощалися з загиблим військовим – екснардепом Олександром Марченком
Через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення Віктор Чернюк був мобілізований до лав ЗСУ. Він поїхав захищати Україну на передовій.
Загинув герой 6 березня внаслідок ворожого авіаудару по аеропорту Вінниці. Йому було 35 років.
Ми глибоко співчуваємо родині загиблого та всім, хто його знав, і обіцяємо: вистоїмо та будемо гідні цієї жертви,
– пишуть в Укрзалізниці.