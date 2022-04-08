На передовую передали 15 тонн гуманитарной помощи
8 апреля 2022 , 11:18Читати новину українською
Источник:Командование объединенных сил ВСУ
Для ВСУ на передовую передали 15 тонн гуманитарного груза. Помощь военным предоставила Польша.
Гуманитарные грузы доставили автопоездом. Об этом сообщил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев 8 апреля.
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Помощь передали военным на юго-восточном направлении.
Гуманитарный груз был передан для Командования благодаря нашим друзьям из Польши,
– рассказал Наев.
В гуманитарные грузы собрали пищевые продукты длительного хранения, средства гигиены, спальные мешки и другие необходимые в военном быту вещи.
Гуманитарная помощь из Польши / Фото Командования объединенных сил ВСУ
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