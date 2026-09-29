Об этом сообщает "Суспильне".

Планирует ли Рада покинуть Киев?

Стефанчук заявил, что парламент продолжит работать по адресу на улице Грушевского, 5.

Украинский парламент работал с первого дня войны и, пока будет возможность, будет работать в помещении на улице Грушевского, 5. На этом точка. И давайте поставим все точки над "і", чтобы мы не распространяли никаких мифов,

– сказал Стефанчук.

Он отметил, что в условиях воздушных атак депутаты должны не только спускаться в укрытия, но и иметь возможность продолжать там работу. Для этого в парламенте создали необходимые условия.

Также Стефанчук опроверг утверждение о том, что народные депутаты находятся на "каникулах". Верховная Рада продолжает работать, несмотря на ситуацию с безопасностью в Киеве.

Напомним, Верховная Рада может в ближайшее время провести голосование по законопроектам, необходимым для выполнения обязательств Украины перед международными партнерами. Всего для получения финансовой поддержки от ЕС Украина должна принять 45 законопроектов. В то же время 18 из них правительство до сих пор не внесло на рассмотрение Верховной Рады.

По словам Стефанчука, документы, которые уже зарегистрированы и прошли рассмотрение в комитетах, могут быть вынесены на голосование. Он подчеркнул, что депутаты готовы собраться на внеочередное заседание, только что необходимые законопроекты будут подготовлены.

Стефанчук также отметил, что часть законопроектов все еще ожидает внесения Кабинетом министров. По его словам, с момента регистрации документа до его рассмотрения в первом чтении должно пройти не менее 14 дней.

Аналогичный минимальный срок предусмотрен между первым и вторым чтениями. В то же время процесс принятия законов может затягиваться из-за большого количества поправок, которые подают депутаты.