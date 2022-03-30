На переговорах не говорят о "демилитаризации" и "денацификации", – Чалый

В документах, которые на переговорах обсуждают представители украинской и российской делегаций, нет терминов "денацификация" и "демилитаризация".

Об этом рассказал представитель украинской делегации на переговорах с РФ Александр Чалый в интервью украинским телеканалам, передает 24 канал. По его словам, эти термины были в требованиях России.

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Я скажу осторожно как дипломат: как термины они не используются в тех текстах, над которыми мы работаем. В этом плане ни в одном из наших текстов и в работе над этими текстами этих терминов нет,

– рассказал Чалый.

Но он добавил, что в договоре украинская делегация пытается решить некоторые вопросы о контроле над вооружениями, "и не только в контексте Украины, а Украины как страны в системе европейской безопасности".

По словам Чалого, Россия сейчас идет на уступки, которые невозможно было представить еще две недели назад.

Напомним, в Стамбуле 29 марта прошел первый день переговоров между украинской и российской делегациями. На них украинская сторона передала свои предложения относительно договора о гарантиях безопасности.

Они должны действовать по аналогам 5 статьи НАТО, которая предусматривает коллективную защиту страны в случае нападения, но механизм должен быть еще жестче. Гарантами этой безопасности могут стать: страны Совбеза ООН, в том числе и Россия, Китай, Турция, США, Франция, Германия, Израиль, Канада и Италия.

Детали от украинской делегации – Какие вопросы обсудили с Россией: видео