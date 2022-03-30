Про це розповів представник української делегації на переговорах з РФ Олександр Чалий в інтерв’ю українським телеканалам, передає 24 канал. За його словами, ці терміни були у вимогах Росії.

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Я скажу обережно як дипломат: як терміни вони не використовуються в тих текстах, над якими ми працюємо. В цьому плані в жодному з наших текстів і в роботі над цими текстами цих термінів нема,

– розповів Чалий.

Але він додав, що в договорі українська делегація намагається вирішити деякі питання про контроль над озброєнням, "і не тільки в контексті України, а України як країни в системі європейської безпеки".

За словами Чалого, що Росії зараз йде на поступки, які неможливо було уявити ще два тижні тому.

Нагадаємо, у Стамбулі 29 березня пройшов перший день переговорів між українською та російською делегаціями. На них українська сторона передала свої пропозиції щодо договору про гарантії безпеки.

Вони мають діяти за аналогами 5 статті НАТО, яка передбачає колективний захист країни у разі нападу, але механізм має бути ще жорсткішим. Гарантами цієї безпеки можуть стати: країни Радбезу ООН, зокрема й Росія, Китай, Туреччина, США, Франція, Німеччина, Ізраїль, Канада Італія.

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