На переговорах в Стамбуле Украина, прежде всего, потребует прекращения огня

Сегодня, 29 марта, в Турции состоятся переговоры Украины с Россией по поводу войны на нашей территории. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал главные цели, которых будут добиваться на этой встрече.

Украина, прежде всего, потребует прекращения огня

Министр иностранных дел Украины отметил местному телеканалу, что по поручению президента Владимира Зеленского украинская сторона не будет вести переговоры о людях, земле и суверенитете.

В первую очередь Украина потребует прекращения огня и устойчивого соглашения для нее во время мирных переговоров с Россией.

Украинская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с Россией

Также Кулеба отметил, что во время переговоров минимальным требованием будет решение гуманитарных вопросов, а максимальным – прекращение огня.

По его словам, за гарантиями безопасности должен последовать референдум в Украине. Впрочем, на переговорах в Турции его проведение не будет обсуждаться, и это внутреннее дело Украины.

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