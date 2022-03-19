На переговорах Украины и России появилась вторая тема

Судя по словам Мединского и других, на российско-украинских переговорах появилась вторая тема: сперва все сводилось к тому, как обустроить Украину, теперь в пакет входит снятие санкций против России.

Это усложняет тематику и процесс. Зато ситуация, когда другой стороне нужно что-то для себя дает новые возможности, чтобы договориться о мире.

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Россия хочет избавиться от санкций

Если раньше Россия выбирала момент, на какой черте своих требований остановиться, исходя из положения дел на местности, теперь эту черту определяет и возможность снять часть санкций в обмен на мирное соглашение.

Нейтралитет и ограничения численности и видов вооружений ВСУ с внешними гарантиями обменять на мир и снятие части санкций можно было бы, вероятно, хоть завтра. От смены режима Москва тоже готова отказаться, это пожелание всегда высказывалось двусмысленно — скорее на случай, если действующее политическое руководство Украины колллапсирует само (чего не произошло).

Путин хочет добиться отмены санкций / Фото Getty Images

Важно Путин абсолютно в курсе того, что российские войска творят в Украине

Крым и Донбасс

Остается вопрос признания Крыма и республик Донбасса (здесь Россия явно попытается выйти на границы областей за время пока идут переговоры).

У Украины теперь две позиции для торга — само признание (здесь она не хочет уступать) и снятие санкций (здесь она в принципе готова содействовать тем больше чем меньше давления по вопросу признания, тут ведь тоже есть разные опции: отложенный статус, ирландский вариант, будущий референдум).

— само признание (здесь она не хочет уступать) и снятие санкций (здесь она в принципе готова содействовать тем больше чем меньше давления по вопросу признания, тут ведь тоже есть разные опции: отложенный статус, ирландский вариант, будущий референдум). И у России тоже две — положение войск на местности и возможность и дальше наносить ущерб Украине, не претерпевая ущерба на своей территории (не считая санкционного).

Третья сторона

Проблема с санкциями в том, что здесь на переговорах незримо появляется третья сторона. Источник главных санкций – не Украина, она только может рекомендовать западным странам их отозвать в обмен на достигнутые условия мира, возможно, их придется даже избежать.

Правда, сами эти условия теперь буду вырабатываться с учетом того, что вопрос об отзыве санкций может стать частью решения.

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