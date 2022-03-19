Це ускладнює тематику та процес. Натомість ситуація, коли іншій стороні потрібно щось для себе, дає нові можливості, щоб домовитися про мир.

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Росія хоче позбутися санкцій

Якщо раніше Росія вибирала момент, на якій межі своїх вимог зупинитися, виходячи зі стану справ на місцевості, тепер цю межу визначає і можливість зняти частину санкцій в обмін на мирну угоду.

Нейтралітет та обмеження чисельності та видів озброєнь ЗСУ із зовнішніми гарантіями обміняти на мир та зняття частини санкцій можна було б, мабуть, хоч завтра. Від зміни режиму Москва теж готова відмовитися, це побажання завжди висловлювалося двозначно — скоріше на випадок, якщо чинне політичне керівництво України колапсує саме (чого не сталося).

Путін хоче домогтися відміни санкцій / Фото Getty Images

Важливо Путін абсолютно в курсі того, що російські війська творять в Україні

Крим та Донбас

Залишається питання визнання Криму та республік Донбасу (тут Росія явно спробує вийти на межі областей за час, поки йдуть переговори).

В України тепер дві позиції для торгу – саме визнання (тут вона не хоче поступатися) і зняття санкцій (тут вона в принципі готова сприяти тим більше, чим менше тиску з питання визнання, адже тут теж є різні опції: відкладений статус, ірландський варіант, майбутній референдум).

– саме визнання (тут вона не хоче поступатися) і зняття санкцій (тут вона в принципі готова сприяти тим більше, чим менше тиску з питання визнання, адже тут теж є різні опції: відкладений статус, ірландський варіант, майбутній референдум). І в Росії теж два – позиція військ на місцевості й можливість і надалі завдавати шкоди Україні, не зазнаючи збитків на своїй території (за винятком санкційного).

Третя сторона

Проблема із санкціями у тому, що тут на переговорах незримо з'являється третя сторона. Джерело головних санкцій – не Україна, вона лише може рекомендувати західним країнам їх відкликати в обмін на досягнуті умови миру, можливо, їх доведеться навіть уникнути.

Щоправда, самі ці умови тепер вироблятимуся з огляду на те, що питання про відкликання санкцій може стати частиною рішення.

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