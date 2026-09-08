Есть ли основания для оптимизма: Зеленский честно оценил визит Виткоффа и Кушнера

6 сентября специальные представители Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер прибыли в Киев. Они провели переговоры с Владимиром Зеленским по вопросу урегулирования войны.

Журналисты спросили президента, чем эти переговоры с американскими представителями отличались от предыдущих, и что дает ему основания для оптимизма, передает 24 Канал.

Как Зеленский оценивает визит посланцев Трампа в Киев?

Зеленский отметил, что визит Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера стал важным сигналом поддержки Украины.

По его словам, сам факт приезда американских представителей в Киев свидетельствует об ужесточении позиций Украины как на поле боя, так и за столом переговоров.

Президент также подчеркнул, что встреча дала возможность американской стороне своими глазами увидеть последствия российских ударов.

Кроме того, стороны подробно обсудили потребности Украины в системах противовоздушной обороны.

Отдельно речь шла о зерновом экспорте и энергетике. Зеленский назвал эти вопросы важными не только для Украины и России, но и многих других стран мира.

Он отметил, что Украина готова искать компромиссы, но подчеркнул: уступать должны не только украинцы, ведь Киев уже сделал немало шагов навстречу.

Во время общения с журналистами Владимир Зеленский анонсировал свою встречу с Трампом в 20 числах сентября. Президент рассказал, что будет говорить с главой США о потребностях Украины зимой, в частности, ракеты к ПВО.

Кроме того, политик предположил, что следующая трехсторонняя встреча с участием США, Украины и России может пройти в одной из трех стран – ОАЭ, Швейцарии или Турции. Главными темами обсуждения станут энергетика, экспорт украинского зерна, а также обмен пленными.