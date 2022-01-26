Переговоров с боевиками "не было и не будет": в ОП опровергли скандальное заявление немецких СМИ

Советники глав государств "нормандской четверки" 26 января запланировали встречу в Париже. А известно об этом стало буквально несколькими днями ранее – 22 числа.

Подробно о темах разговора не сообщалось. Возможно, это и привело к появлению в СМИ неожиданной версии: мол, во время встречи советников определят "дату переговоров с сепаратистами".

Мнение к теме Такой сценарий очень смущает, – Пионтковский сказал, что ждать от нормандской встречи

Новость могла бы быть очень резонансной (если бы оказалась правдивой). Так что из Офиса Президента уже поступило опровержение.

Скандальное заявление прозвучало из немецких СМИ о "нормандской четверке: в чем суть

Президент Франции якобы намерен предложить Владимиру Путину определенный план по деэскалации ситуации вокруг Украины – уже в пятницу, 28 января.

Эммануэль Макрон хочет поговорить с президентом России, как он сам говорил, для подведения итогов и разъяснения роли Кремля в текущем кризисе.

Также французский лидер собирается склонить Путина к дипломатии, а вместе с тем предостеречь против военных действий, которые будут иметь очень серьезные для России последствия.

И все бы ничего, ведь примерно такие месседжи раздаются уже несколько месяцев из Европы, США и НАТО. Но:

Как написали 25 января в dpa (Deutsche Presse-Agentur, крупнейшее немецкое информационное агентство), Эммануэль Макрон считает, что дипломатическому способу разрешения кризиса поспособствует вовлечение в переговоры официального Киева и "лояльных к Кремлю сепаратистов" (а на самом деле – полностью Кремлем контролируемых боевиков) из ОРДЛО.

(а на самом деле – полностью Кремлем контролируемых боевиков) из ОРДЛО. И, как добавили в Deutsche Welle, Макрон, мол, поручил поднять эту тему уже на переговорах советников глав государств "норманской четверки", которая состоится 26 января. Более того, на этих переговорах уже и якобы дату разговора с боевиками определят.

К слову Москва дала указание не обострять ситуацию в ТКГ перед нормандской встречей, – Гармаш

Выдумки и манипуляции: Офис Президента опроверг заявления журналистов

Новость довольно резонансная. Ведь позиция Украины в этом вопросе известна давно:

Никаких прямых переговоров Киева с ОРДЛО не будет, ведь тамошние боевики ничего не решают.

Только Россия является стороной конфликта, и только с ней можно говорить.

В комментарии "РБК-Украина" глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак (который и будет представлять 26 января Украину) в очередной раз подтвердил приверженность украинских властей именно этой позиции.

Позиция Украины, которую много раз высказывали на разных уровнях, неизменна, она отвечает украинским интересам. Никаких прямых "переговоров с сепаратистами" не было и не будет,

– заявил Ермак.

И добавил, что "подобные выдумки появляются благодаря манипуляторам, которые уже много раз пытались сделать "зраду" на ровном месте", у представителей же Украины украинские интересы "прошиты на подкорке".

Актуальное видео: Кремль выдвигает условия для встречи "нормандской четверки"

по словам Ермака, он не является конкретным. Украина хочет обсудить возобновление режима прекращения огня, гуманитарные вопросы, открытие пропускных пунктов, а также последующую работу в нормандском формате.