Переговоров в нормандском формате может и не быть, – эксперт

На очередной встрече в столице Беларуси Украине надо показывать, что минские соглашения мертворожденные. И что у нас есть план Б. Впрочем, велика вероятность, что в Минске не будут найдены точки соприкосновения. И переговоров в нормандском формате не будет.

Об этом 24 каналу рассказал сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

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По его мнению, Украине опасно нивелировать свои условия, в частности, о роспуске незаконных сепаратистских формирований.

Путин хочет федерализации Украины с сохранением контроля России над ОРДЛО. Украине на переговорах в Минске нужно настаивать на своем видении ситуации. Это необходимо, чтобы показывать свою субъектность. Власть Украины показывает, что считается с мнением общества,

– отмечает Дмитрий Снегирев.

Эксперт отмечает: 1 октября состоялся телефонный разговор Зеленского и канцлера ФРГ Меркель, во время которой они согласились, что условия по встрече в нормандском формате выполнены. Подписана формула Штайнмайера, произошло разведение войск в Станице Луганской. Зато Путин в разговоре с президентом Франции Макроном 21 октября начал снова диктовать свои условия.

"Россия показывает свою недоговороспособность, что видно из разговора с Макроном. В Москве будут настаивать, что нормандская встреча разовая, и Украина должна все политические условия "Минска-2" выполнить. А это фактически капитуляция", – убежден Снегирев.

Поэтому, считает он, с большой вероятностью переговоров в нормандском формате не будет. Москва видит, что мы не хотим имплементировать формулу Штайнмайера без выполнения Россией вопросов безопасности. Поэтому продолжит держать паузу, расшатывая ситуацию внутри Украины вместе с внешним давлением.

Какие требования выдвинула Украина на встрече Трехсторонней контактной группы? 15 октября Украина заявила, что не отказывается от дальнейшего разведения, но при условии соблюдения 7-дневного режима тишины. Выполнение политического блока вопросов минских соглашений возможно при таких условиях:

роспуск квазигруппировок "Л/ДНР";

полное прекращение огня;

обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;

выведение с территории Украины вооруженных формирований, иностранных войск и военной техники и других.

Очередная встреча в Минске должна состояться 29 октября. Ранее лидеры Франции, Германии и Украины анонсировали встречу лидеров нормандского формата сначала на конец октября, потом середину ноября. Россия каждый раз отказывалась согласовывать дату переговоров. Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков заявил, что пока готовиться к встрече в нормандском формате невозможно. Потому что позиция "одной из сторон" переговоров меняется.