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      Переговорів у нормандському форматі може і не бути, – експерт

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      Україні не треба відступати від своїх вимог по Донбасу
      Україні не треба відступати від своїх вимог по Донбасу / gettyimages.com

      На черговій зустрічі в столиці Білорусі Україні треба показувати, що мінські угоди мертвонароджені. І що у нас є план Б. Утім, велика ймовірність, що в Мінську не буде знайдено точок дотику. І переговорів у нормандському форматі не буде.

      Про це 24 каналу розповів співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

      Читайте також: Зустріч у Мінську: переговори можуть поставити хрест на нормандському форматі

      На його думку, Україні небезпечно нівелювати свої умови, зокрема, про розпуск незаконних сепаратистських формувань.

      Путін хоче федералізації України із збереженням контролю Росії над ОРДЛО. Україні на переговорах у Мінську потрібно наполягати на своєму баченні ситуації. Це необхідно, щоб показувати свою суб’єктність. Влада України показує, що рахується з думкою суспільства,
      – зауважує Дмитро Снєгирьов.

      Експерт зазначає: 1 жовтня відбулася телефонна розмова Зеленського і канцлера ФРН Меркель, під час якої вони погодилися, що умови щодо зустрічі в нормандському форматі виконані. Підписана формула Штайнмаєра, відбулося розведення військ у Станиці Луганській. Натомість Путін у розмові з президентом Франції Макроном 21 жовтня почав знову диктувати свої умови.

      "Росія показує свою недоговороспроможність, що видно з розмови з Макроном. У Москві наполягатимуть, що нормандська зустріч разова, і Україна повинна всі політичні умови "Мінська-2" виконати. А це фактично капітуляція", – переконаний Снєгирьов.

      Тому, вважає він, з великою імовірністю переговорів у нормандському форматі не буде. Москва бачить, що ми не хочемо імплементувати формулу Штайнмаєра без виконання Росією безпекових питань. Тому продовжить тримати паузу, розхитуючи ситуацію в середині України разом із зовнішнім тиском.

      Які вимоги поставила Україна на зустрічі Тристоронньої контактної групи? 15 жовтня Україна заявила, що не відмовляється від подальшого розведення, але за умови дотримання 7-денного режиму тиші. Виконання політичного блоку питань мінських угод є можливим за таких умов:

      • розпуск квазіугруповань "Л/ДНР";
      • повне припинення вогню;
      • забезпечення ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на всій території України;
      • виведення з території України збройних формувань іноземних військ і військової техніки та інших.

      Чергова зустріч у Мінську повинна відбутися 29 жовтня. Раніше лідери Франції, Німеччини і України анонсували зустріч лідерів нормандського формату спочатку на кінець жовтня, потім середину листопада. Росія щоразу відмовлялася погоджувати дату переговорів. Прессекретар РФ Дмитро Пєсков заявив, що наразі готуватися до зустрічі у нормандському форматі неможливо. Тому що позиція "однієї з сторін" переговорів змінюється.

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини політики Нормандський формат Мінські домовленості Війна на Донбасі Володимир Путін Формула Штайнмаєра
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