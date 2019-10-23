Переговорів у нормандському форматі може і не бути, – експерт

На черговій зустрічі в столиці Білорусі Україні треба показувати, що мінські угоди мертвонароджені. І що у нас є план Б. Утім, велика ймовірність, що в Мінську не буде знайдено точок дотику. І переговорів у нормандському форматі не буде.

Про це 24 каналу розповів співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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На його думку, Україні небезпечно нівелювати свої умови, зокрема, про розпуск незаконних сепаратистських формувань.

Путін хоче федералізації України із збереженням контролю Росії над ОРДЛО. Україні на переговорах у Мінську потрібно наполягати на своєму баченні ситуації. Це необхідно, щоб показувати свою суб’єктність. Влада України показує, що рахується з думкою суспільства,

– зауважує Дмитро Снєгирьов.

Експерт зазначає: 1 жовтня відбулася телефонна розмова Зеленського і канцлера ФРН Меркель, під час якої вони погодилися, що умови щодо зустрічі в нормандському форматі виконані. Підписана формула Штайнмаєра, відбулося розведення військ у Станиці Луганській. Натомість Путін у розмові з президентом Франції Макроном 21 жовтня почав знову диктувати свої умови.

"Росія показує свою недоговороспроможність, що видно з розмови з Макроном. У Москві наполягатимуть, що нормандська зустріч разова, і Україна повинна всі політичні умови "Мінська-2" виконати. А це фактично капітуляція", – переконаний Снєгирьов.

Тому, вважає він, з великою імовірністю переговорів у нормандському форматі не буде. Москва бачить, що ми не хочемо імплементувати формулу Штайнмаєра без виконання Росією безпекових питань. Тому продовжить тримати паузу, розхитуючи ситуацію в середині України разом із зовнішнім тиском.

Які вимоги поставила Україна на зустрічі Тристоронньої контактної групи? 15 жовтня Україна заявила, що не відмовляється від подальшого розведення, але за умови дотримання 7-денного режиму тиші. Виконання політичного блоку питань мінських угод є можливим за таких умов:

розпуск квазіугруповань "Л/ДНР";

повне припинення вогню;

забезпечення ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на всій території України;

виведення з території України збройних формувань іноземних військ і військової техніки та інших.

Чергова зустріч у Мінську повинна відбутися 29 жовтня. Раніше лідери Франції, Німеччини і України анонсували зустріч лідерів нормандського формату спочатку на кінець жовтня, потім середину листопада. Росія щоразу відмовлялася погоджувати дату переговорів. Прессекретар РФ Дмитро Пєсков заявив, що наразі готуватися до зустрічі у нормандському форматі неможливо. Тому що позиція "однієї з сторін" переговорів змінюється.