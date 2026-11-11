В России заявили о приближении к миру после переговоров, но от своих "целей" не отказываются

Россия заявила о прогрессе в мирных переговорах с Украиной после двухдневной встречи в Абу-Даби. В то же время в Москве продолжают настаивать на достижении своих целей в войне.

Об этом заявил глава российской делегации Владимир Мединский в комментарии пропагандистскому каналу "Вести".

Что Мединский заявил о результатах переговоров?

На вопрос, удалось ли сторонам приблизиться к миру, Мединский ответил утвердительно, однако отметил, что дальнейший прогресс зависит от участников переговоров.

Мне кажется, так, но сейчас очень многое зависит от всех участников процесса,

– сказал он.

Он уточнил, что дальнейший прогресс будет зависеть от позиций Украины и США, а также от того, "опомнится ли Европа".

В то же время Мединский заявил, что Россия намерена вернуть "каждую пядь своей земли" в Украине.

Каждая пядь нашей земли будет возвращена России так или иначе. А европейские газеты пусть и дальше живут в мире своих иллюзий,

– сказал он.

Аналогичную позицию высказал и министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, Москва не отказывается от целей войны, которые Владимир Путин сформулировал в июне 2024 года.

Лавров отметил, что дальнейшая позиция Кремля будет определена после докладов российской делегации и встречи Путина с американскими представителями Джаредом Кушнером и Стивом Виткоффом.

На основании того, что Путин услышит от Кушнера и Виткоффа, будет определяться наша дальнейшая линия поведения. Но эта линия будет выстроена так, чтобы достигались цели СВО, которые были сформулированы президентом в июне 2024 года и с тех пор никогда не менялись,

– заявил глава российского МИД.

Чем завершились переговоры в Абу-Даби?

Напомним, 10–11 ноября в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией. Стороны обсуждали гарантии безопасности, территориальные вопросы и возможный обмен военнопленными.

Как сообщал 24 Канал, по итогам встреч Мединский заявил о принципиальной договоренности относительно нового масштабного обмена пленными. Конкретные сроки и количество людей, которых планируют освободить, пока не назвали.

В то же время окончательных договоренностей о завершении войны стороны не объявили.