Россия затягивает процесс: какие результаты получила Украина от переговоров в Абу-Даби

Переговоры Украины, США и России в Абу-Даби не принесли стратегических результатов. Пока что можно отметить лишь один положительный аспект.

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ, политический консультант Александр Антонюк. По его словам, фактически единственным результатом переговоров стала договоренность о масштабном обмене пленными. На данный момент это единственное, что можно извлечь из таких встреч.

Почему нет прогресса в вопросе прекращения войны?

Как подчеркнул Антонюк, переговоры были бы конструктивными, если бы Россия в ходе них пошла на прекращение огня на фронте и прекращение обстрелов украинских городов. Этого в очередной раз не произошло.

Кроме того, в Кремле неоднократно говорили, при каких условиях они пойдут на прекращение войны. Там готовы сделать это только на своих условиях.

То есть расшифровываем слово "капитуляция". Мы на нее не соглашаемся. Говорить о процессе ради процесса можем. Но фактически мы вряд ли что-то по существу оттуда вытащим. Кроме деталей, которые к сути не имеют никакого отношения,

– отметил Антонюк.

Фактически Россия не заинтересована в мирных переговорах. Там лишь затягивают процесс.

Политический консультант объяснил, какие результаты получила Украина от переговоров в Абу-Даби: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что президент Владимир Зеленский пояснил, что во время переговоров Россия отказалась говорить о деэскалации в Черном море, а также о прекращении атак на энергетику. Там заявили, что не имеют на это полномочий.