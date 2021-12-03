Переговоры Байдена и Путина: росСМИ предположили дату проведения

Переговоры Джо Байдена и Владимира Путина могут пройти в ближайшее время. Российские СМИ пишут о 7 декабря, однако окончательная дата пока не согласована.

Пропагандисты Кремля также отмечают, что встреча, вероятно, состоится в формате видеосвязи.

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Разговор может состояться уже в начале следующей недели. Обсуждается 7 декабря, но дата окончательно не согласована,

– указывают росСМИ.

Что об этом думают в США

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ноябре отметила, что не может предоставить никакой информации о "дополнительных контактах, телефонном звонке или чем-то подобном" относительно переговоров глав государств.

Я не исключаю, что президент Соединенных Штатов поговорит с президентом России в какой-то момент в будущем,

– добавила она.

Переговоры Байдена и Путина

Президенты США и России общались 2,5 часа, а затем провели отдельные пресс-конференции.

Джо Байдена на переговорах в узком формате сопровождал госсекретарь США Энтони Блинкен, а Путина – российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Во время встречи американский лидер в очередной раз решительно подтвердил нерушимую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности нашего государства.

Предыдущая встреча Джо Байдена и Путина состоялась 16 июня 2021 года.