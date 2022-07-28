лавров сможет "выгулять" туземное ожерелье и родные российские лапти не только в Африке

Блинкен и лавров намерены в ближайшее время обсудить по телефону: 1. Соглашение по зерну. 2. Освобождение двоих незаконно задержанных в россии граждан США – Пола Уиллана и Бритни Грайнер (обсуждается обмен на виктора бута).

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Интересно, будет ли сидеть лавров с трубкой в туземском ожерелье? Достаточно ли своих родных, российских лаптей?

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Если серьезно, кое-кого может насторожить сам факт разговора. Но, думаю, опасений нет. Речь идет, прежде всего, об обмене заключенными.



лавров должен обсудить с Блинкеном две темы / Фото Getty Images

Как сообщает CNN, "Минюст США в течение нескольких месяцев возражал против обмена на бута, но в конце концов решение было принято на самом высоком уровне".

На брифинге, где Блинкен сообщил о предстоящем разговоре, который не будет касаться Украины (кроме соглашения по зерну), он при этом сказал, что "в случае очередных фейковых "референдумов" США должны и будут действовать решительно, чтобы дать понять россии, что эта тактика не сработает.

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