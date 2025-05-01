Переговоры Украины с США и ЕС: Сибига поделился ожиданиями от следующей встречи

В министерстве также прокомментировали последний разговор Трампа и Зеленского. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на совместную пресс-конференцию главы МИД Андрея Сибиги и министров иностранных дел и обороны Люксембурга Ксавье Беттелем и Юрико Бакес.

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Сибига прокомментировал следующие контакты Украины, ЕС и США

Сибига отметил, что и Украина, и весь мир нуждается в активном участии США для достижения справедливого, устойчивого и всеобъемлющего мира. Он положительно оценил мирные инициативы американской стороны.

Глава МИД подчеркнул важность встречи Зеленского и Трампа в Риме, отметив, что она стала основой для дальнейшего развития мирного процесса. Он добавил, что этот разговор был с новыми и качественными элементами.

Мы имели несколько раундов переговоров с нашими союзниками в формате ЕС – США – Украина в Париже и Лондоне, к которым присоединились Германия, Франция и Великобритания. Следующим шагом станет очередная встреча в этом формате,

– также заявил Сибига. Что известно о предстоящей встрече

По словам Сибиги, сейчас продолжаются консультации союзников относительно места ее проведения, формата и содержательного наполнения.

Главная цель предстоящей встречи – обеспечение результативности переговоров. Министр надеется, что она "будет важным шагом на пути к достижению справедливого мира".

Также Сибига в очередной раз подчеркнул важность объединить усилия и давить на Россию, чтобы она четко высказалась относительно предложения перемирия на суше, в воздухе и на море.