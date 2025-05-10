Переговоры в Киеве 10 мая: европейские лидеры и Зеленский сделали совместное заявление

10 мая 2025 года в Киеве состоялась пятисторонняя встреча. Лидеры Франции, Германии, Польши, Великобритании и Украины по итогам встречи сделали совместное заявление.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Владимира Зеленского.

Смотрите также "Напряженные, но решительные": детали с брифинга европейских лидеров после "коалиции желающих" в Киеве

Совместное заявление Франции, Германии, Польши, Великобритании и Украины 10 мая 2025 года

Прежде всего – стороны согласились, что с понедельника, 12 мая, должно быть полное и безусловное прекращение огня минимум на 30 суток.

Поскольку оно безусловное, то прекращение огня по определению не может быть ограничено никакими условиями. Если же Россия начнет выдвигать такие условия, "это можно рассматривать только как попытку продолжить войну и подорвать дипломатию".

Также прекращение огня должно быть всеобъемлющим, то есть должно действовать в воздухе, на море и на суше. Это требование пяти стран, адресовано Москве.

Следует мониторить, соблюдает ли Россия прекращение огня. Эффективный контроль может быть успешно реализован в тесной координации с Соединенными Штатами.

Прекращение огня должно длиться не менее 30 суток, чтобы создать пространство для дипломатии. В течение этого периода дипломатическая работа должна быть сосредоточена на определении безопасности, политических и гуманитарных основ мира.

Призыв к прекращению огня и проведению содержательных переговоров поддерживают как Европа, так и Соединенные Штаты.

Страны подчеркнули, что чрезвычайно важно укрепить Силы обороны и безопасности Украины как главную гарантию суверенитета и безопасности Украины. Основным элементом гарантий безопасности Украины также должны стать гарантийные силы (контингент).

Что делать, если Россия откажется от полного и безусловного прекращения огня

Тогда стороны применят более жесткие санкции к банковскому и энергетическому секторам России. Эти санкции будут нацелены на ископаемое топливо оккупантов, нефть и теневой флот.

"Они договорились принять мощный 17-й пакет санкций ЕС и скоординировать его с санкциями, которые ввела Великобритания и Норвегия, а также Соединенные Штаты. Они договорились продолжить работу над эффективным использованием замороженных российских активов и обсудить этот вопрос на следующем саммите G7", – сказано в заявлении.

Напоследок страны выразили готовность и в дальнейшем укреплять оборону Украины – особенно украинскую армию.

Такое укрепление должно "предусматривать финансирование оборонной устойчивости и инвестиции в производство вооружений как в Украине, так и в европейских странах в рамках совместных проектов".