Рычагов влияния на Украину сегодня не имеет никто в мире, – Давидюк о переговорах с Эрдоганом

Президент Турции Реджеп Эрдоган, предположительно, будет предлагать Зеленскому встречу с путиным. Однако рычагов влияния на Украину у него, да и ни у кого в мире, нет.

Такое мнение 24 каналу озвучил политолог Николай Давидюк. Он добавил, что Эрдогану вряд ли удастся убедить Украину сесть за стол переговоров с россией.

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Влияния на Украину нет ни у кого

"Нет ни у кого на нас инструментов давления. Если путин со своей всей миллионной армией пришел на нашу территорию, хотел оказать давление и получить нужные для него решения, а получил позор на весь мир, минус триллионы из его бюджета, десятки тысяч убитых солдат и сотни тысяч инвалидов", – заметил Давидюк.

Политолог отметил, что если мы сами не захотим прогнуться, на нас точно никто нажать не сможет. Да, нам могут предложить интересные варианты, разные формулы, но это не то, что нам нужно.

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Турки – мастера таких договоренностей

Давидюк подчеркнул: турки – мастера таких договоренностей. Они умеют быть своеобразными "мостами" между разными частями света, между антиподами, между людьми, которые бы никогда не пожали друг другу руки.

Я думаю, что это, в том числе, их национальная сущность, политическая сущность. Но нам нужно сделать так, чтобы мы не потеряли от этого,

– подчеркнул политолог.

По его словам, если нам предложат такое соглашение, где Украина возвращает свои территории, россия платит репарации, на него можно соглашаться. Но мы понимаем, что такого точно не будет.

путин устал

Политолог также рассказал, что путин устал. Он через Реджепа Эрдогана, его помощников, Олафа Шольца, Герхарда Шредера уже 4 раза в 2 недели предлагал переговоры. россияне ходили по посольствам в США и Европе и рассказывали, что Украина не хочет переговоров.

Мы хотим освобождения своих территорий. Вот это главная позиция. Все остальные – детали. А если они предлагают, что Херсон, Мариуполь, Крым остаются их, Украина, подпиши соглашение, нам такое не нужно,

– подчеркнул Давидюк.

Он подытожил: нам следует вести себя очень сильно, не поддаваться на давление, а напоминать всем, что мы приглашаем их в Киев. А когда они боятся российских ракет, то нечего представлять интересы путина.

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