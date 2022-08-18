Таку думку 24 каналу озвучив політолог Микола Давидюк. Він додав, Ердогану навряд удасться переконати Україну сісти за стіл перемовин з росією.

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Впливу на Україну немає ніхто

"Немає ні в кого на нас інструментів тиску. Якшо путін зі своєю всією мільйонною армією прийшов на нашу територію, хотів вчинити тиск і отримати потрібні для нього рішення, а отримав ганьбу на весь світ, мінус трильйони з його бюджету, десятки тисяч убитих солдат і сотні тисяч інвалідів", – зауважив Давидюк.

Політолог зазначив, якщо ми самі не захочемо прогнутись, на нас точно ніхто натиснути не зможе. Так, нам можуть запропонувати цікаві варіанти, різні формули, але це не те, що нам потрібно.

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Турки – майстри таких домовленностей

Давидюк наголосив: турки – майстри таких домовленностей. Вони вміють бути своєрідними "мостами" між різними частинами світу, між антиподами, між людьми, які б ніколи не потиснули б один одному руки.

Я думаю, що це в тому числі їхня національна сутність, політична сутність. Але нам треба зробити так, щоб ми не втратили від цього,

– підкрелив політолог.

За його словами, якщо нам запропонують таку угоду, де Україна повертає свої території, росія платить репарації, на неї можна погоджуватись. Але ми розуміємо, що такого точно не буде.

путін втомився

Політолог також розповів, що путін втомився. Він через Реджепа Ердогана, його помічників, Олафа Шольца, Герхарда Шредера вже 4 рази за 2 тижні пропонував перемовини. росіяни ходили по посольствах у США та Європі і розповідали, що Україна не хоче перемовин.

Ми хочемо звільнення своїх територій. Ось це головна позиція. Усе решта – деталі. А якщо вони пропонують, що Херсон, Маріуполь, Крим залишаються їхніми, Україно, підпиши угоду, нам таке не треба,

– наголосив Давидюк.

Він підсумував: нам слід вести себе дуже сильно, не піддаватись на тиск, а нагадувати всім, що ми запрошуємо їх до Києва. А коли вони бояться російських ракет, то немає чого представляти інтереси путіна.

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