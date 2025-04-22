Надеется только на одно: экс-глава МИД спрогнозировал действия Путина после переговоров в Лондоне
- Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что для Путина Трамп является спасителем, и он будет пытаться манипулировать им и удерживать как можно дольше в переговорном процессе.
- Огрызко предполагает, что если американцы поддержат интересы безопасности Европы и Украины, это станет неприемлемым для России, поскольку Украина тогда сохраняется как государство, что является "костью в горле" для Путина.
В Лондоне 23 апреля запланированы переговоры с участием делегаций из Украины, США, Великобритании и Франции. Соединенные Штаты ранее заявили, что могут выйти из переговорного процесса, это будет для Москвы невыгодным, ведь сегодня Трамп играет на стороне Кремля.
Такое мнение в эфире 24 Канала высказал министр иностранных дел Украины (2007 – 2009) Владимир Огрызко, отметив, что для Путина американский президент – спаситель, он им может манипулировать и шантажировать.
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Перед Путиным встанет ряд вопросов
Огрызко предположил, что если США покинут переговоры и Трамп попрощается, тогда российского диктатора будет ждать разъяренная на него Европа, которая будет делать ему все возможные пакости. В этой ситуации Трамп не будет сдерживать ЕС.
Тогда у Путина возникнет вопрос, что делать с Европой, которая объединилась; с тем, что усиливается ВПК Германии, который по определенным направлениям поставляет Украине 90% своей продукции; с тем, что будет создаваться новая конструкция системы европейской безопасности без США.
"Встанет у него вопрос и с тем, что делать, когда Балтийские страны и Великобритания станут мощным северным флангом, а Украина вместе с Польшей и Румынией будут формировать южный фланг и никакие московские "влажные" мечты о том, что у Украины не будет армии никогда не осуществятся", – озвучил Огрызко.
Экс-министр МИД Украины подчеркнул, что для Путина сегодня Трамп – это подарок судьбы. Он будет делать все, чтобы только его удержать в переговорном процессе, будет требовать от него давить на ЕС и Украину.
Что является костью в горле главы Кремля?
Огрызко считает, что если в Лондоне европейцы и украинцы смогут убедить американцев в том, что надо все-таки принимать во внимание интересы безопасности Европы, а в первую очередь Украины, тогда в Кремле могут отказаться от всех этих предложений.
По словам Огрызко, вероятнее всего так и будет, потому что все предложения, которые будут подготовлены, станут неприемлемыми для России. Потому что это будет означать, что Украина сохраняется, с НАТО или без, с ЕС или без него, но она сохраняется как страна и нация.
Именно это – кость в горле Путина. Он же начинал войну не для того, чтобы захватить четыре области. Его цель заключалась в том, чтобы Украины не стало,
– отметил Огрызко.
У Путина, по убеждению экс-министра МИД Украины, сейчас складывается довольно печальная ситуация. У него есть надежда на то, что он все-таки подружится с Трампом, восстановит экономические связи с США и это поможет ему продолжать войну против Украины.
"Вероятнее всего это сидит в голове Путина, потому что с Европой он договориться не сможет. Будущий канцлер Германии Мерц говорит о том, что он будет решительно поддерживать Украину, она будет оставаться серьезным фактором политики безопасности нового немецкого правительства", – отметил Огрызко.
А это не сулит Москве ничего положительного. Итак, с Европой у Путина ничего не получится, тогда у него останется Китай, как место поставки товаров, и политическая дружба с Трампом, с которым ему хочется поделить мир на сферы влияния.
Такая конструкция, как подытожил Огрызко, вырисовывается в случае, если 23 апреля в Лондоне совместными усилиями будет подготовлено компромиссное предложение, в ответ на которое Москва или будет затягивать время, или сразу его отклонит.