Надеется только на одно: экс-глава МИД спрогнозировал действия Путина после переговоров в Лондоне

В Лондоне 23 апреля запланированы переговоры с участием делегаций из Украины, США, Великобритании и Франции. Соединенные Штаты ранее заявили, что могут выйти из переговорного процесса, это будет для Москвы невыгодным, ведь сегодня Трамп играет на стороне Кремля.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал министр иностранных дел Украины (2007 – 2009) Владимир Огрызко, отметив, что для Путина американский президент – спаситель, он им может манипулировать и шантажировать.

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Перед Путиным встанет ряд вопросов

Огрызко предположил, что если США покинут переговоры и Трамп попрощается, тогда российского диктатора будет ждать разъяренная на него Европа, которая будет делать ему все возможные пакости. В этой ситуации Трамп не будет сдерживать ЕС.

Тогда у Путина возникнет вопрос, что делать с Европой, которая объединилась; с тем, что усиливается ВПК Германии, который по определенным направлениям поставляет Украине 90% своей продукции; с тем, что будет создаваться новая конструкция системы европейской безопасности без США.

"Встанет у него вопрос и с тем, что делать, когда Балтийские страны и Великобритания станут мощным северным флангом, а Украина вместе с Польшей и Румынией будут формировать южный фланг и никакие московские "влажные" мечты о том, что у Украины не будет армии никогда не осуществятся", – озвучил Огрызко.

Экс-министр МИД Украины подчеркнул, что для Путина сегодня Трамп – это подарок судьбы. Он будет делать все, чтобы только его удержать в переговорном процессе, будет требовать от него давить на ЕС и Украину.

Что является костью в горле главы Кремля?

Огрызко считает, что если в Лондоне европейцы и украинцы смогут убедить американцев в том, что надо все-таки принимать во внимание интересы безопасности Европы, а в первую очередь Украины, тогда в Кремле могут отказаться от всех этих предложений.

По словам Огрызко, вероятнее всего так и будет, потому что все предложения, которые будут подготовлены, станут неприемлемыми для России. Потому что это будет означать, что Украина сохраняется, с НАТО или без, с ЕС или без него, но она сохраняется как страна и нация.

Именно это – кость в горле Путина. Он же начинал войну не для того, чтобы захватить четыре области. Его цель заключалась в том, чтобы Украины не стало,

– отметил Огрызко.

У Путина, по убеждению экс-министра МИД Украины, сейчас складывается довольно печальная ситуация. У него есть надежда на то, что он все-таки подружится с Трампом, восстановит экономические связи с США и это поможет ему продолжать войну против Украины.

"Вероятнее всего это сидит в голове Путина, потому что с Европой он договориться не сможет. Будущий канцлер Германии Мерц говорит о том, что он будет решительно поддерживать Украину, она будет оставаться серьезным фактором политики безопасности нового немецкого правительства", – отметил Огрызко.

А это не сулит Москве ничего положительного. Итак, с Европой у Путина ничего не получится, тогда у него останется Китай, как место поставки товаров, и политическая дружба с Трампом, с которым ему хочется поделить мир на сферы влияния.

Такая конструкция, как подытожил Огрызко, вырисовывается в случае, если 23 апреля в Лондоне совместными усилиями будет подготовлено компромиссное предложение, в ответ на которое Москва или будет затягивать время, или сразу его отклонит.